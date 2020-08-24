https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576224207.html
В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших коронавирусом
Новые 55 случаев заболевания коронавирусом выявлены в Крыму за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:42
2020-08-24T10:42
2020-08-24T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Новые 55 случаев заболевания коронавирусом выявлены в Крыму за прошедшие сутки, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.До этого столько новых случаев за сутки было зафиксировано в Крыму 20 августа.За истекшие сутки обследовано 2154 человека.Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1378 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
3
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым