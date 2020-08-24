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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576223468.html
В России выявили 4744 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявили 4744 случая COVID-19, умерли 65 человек, выздоровели 2456, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:33
2020-08-24T11:22
воз
москва
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> За последние сутки в России выявили 4744 случая COVID-19, умерли 65 человек, выздоровели 2456, сообщили в оперативном штабе.Прирост составил 0,5%. Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (625), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (182) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (148). Наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> — четыре, Еврейской автономной области — два, Чукотском автономном округе — один. У 23,2% нет симптомов.Накануне сообщалось о 4852 заразившихся, 73 жертвах и 3163 выписавшихся. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 961 493 случая заболевания, 16 448 человек скончались, 773 095 поправились.В мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/">данным ВОЗ</a>, насчитывается более 23 миллионов инфицированных, 800 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank">ЮАР</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank">Чили</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испания</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
московская область (подмосковье)
сша
россия
РИА Новости
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воз, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4744 новых случая коронавируса

10:33 24.08.2020 (обновлено: 11:22 24.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За последние сутки в России выявили 4744 случая COVID-19, умерли 65 человек, выздоровели 2456, сообщили в оперативном штабе.
Прирост составил 0,5%. Больше всего новых пациентов в Москве (625), Санкт-Петербурге (182) и Подмосковье (148). Наименьший темп в Севастополе — четыре, Еврейской автономной области — два, Чукотском автономном округе — один. У 23,2% нет симптомов.
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Накануне сообщалось о 4852 заразившихся, 73 жертвах и 3163 выписавшихся. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 961 493 случая заболевания, 16 448 человек скончались, 773 095 поправились.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 23 миллионов инфицированных, 800 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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