https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576223434.html

В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве — 625, Санкт-Петербурге — 182, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:32

2020-08-24T10:32

2020-08-24T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 625, Санкт-Петербурге — 182, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьший темп прироста зафиксирован в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> — четыре, Еврейской автономной области — два, Чукотском автономном округе — один.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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