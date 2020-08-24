https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576223434.html
В Москве выявили 625 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве — 625, Санкт-Петербурге — 182, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:32
2020-08-24T10:32
2020-08-24T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 625, Санкт-Петербурге — 182, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьший темп прироста зафиксирован в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> — четыре, Еврейской автономной области — два, Чукотском автономном округе — один.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, санкт-петербург, общество