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https://ria.ru/20200824/korchevnikov-1576243635.html
Врач допустил рецидив опухоли мозга у телеведущего Бориса Корчевникова
Нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал появившуюся в Сети информацию о проблемах со слухом у... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:09
2020-08-24T18:28
рак
культура
россия
шоу-бизнес
борис корчевников
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома в беседе с "<a href="https://vm.ru/stars/823168-nejrohirurg-dopustil-recidiv-opuholi-mozga-u-borisa-korchevnikova" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" прокомментировал появившуюся в Сети информацию о проблемах со слухом у <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Корчевникова</a>.В 2015 году у телеведущего удалили доброкачественную опухоль головного мозга.Он подчеркнул, что из-за отсутствия информации об опухоли и о том, в какой области она находится, трудно делать какие-либо предположения. Нейрохирург также рассказал, что глухота может являться следствием спаечного процесса, при котором нерв оказался в рубце. В таком случае следует освободить нерв от спаек, убедившись, что рецидива нет."Существуют различные электростимуляционные методы, но необходимо смотреть по конкретному случаю", — заключил врач.Ранее зрители, присутствовавшие на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, рассказали изданию "<a href="https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20200821-boris-korchevnikov-nichego-ne?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседник</a>", что телеведущий "плохо слышит". Также его коллеги по передаче подтвердили, что есть "некоторые сложности в работе из-за здоровья Бориса".
https://ria.ru/20200805/1575411341.html
https://ria.ru/20191001/1559305444.html
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рак, россия, шоу-бизнес, борис корчевников

Врач допустил рецидив опухоли мозга у телеведущего Бориса Корчевникова

15:09 24.08.2020 (обновлено: 18:28 24.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал появившуюся в Сети информацию о проблемах со слухом у Бориса Корчевникова.
В 2015 году у телеведущего удалили доброкачественную опухоль головного мозга.

"Ситуация, когда у человека после перенесенной операции <...> садится слух, может говорить о рецидиве", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия информации об опухоли и о том, в какой области она находится, трудно делать какие-либо предположения.
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Нейрохирург также рассказал, что глухота может являться следствием спаечного процесса, при котором нерв оказался в рубце. В таком случае следует освободить нерв от спаек, убедившись, что рецидива нет.
"Существуют различные электростимуляционные методы, но необходимо смотреть по конкретному случаю", — заключил врач.
Ранее зрители, присутствовавшие на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, рассказали изданию "Собеседник", что телеведущий "плохо слышит". Также его коллеги по передаче подтвердили, что есть "некоторые сложности в работе из-за здоровья Бориса".
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6831251217
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