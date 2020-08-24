https://ria.ru/20200824/kofe-1576245728.html
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Популярный напиток "Раф", состоящий из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов, может нанести серьезный вред здоровью и фигуре, рассказала "Ридусу" врач... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:33
2020-08-24T15:33
2020-08-24T23:46
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Популярный напиток "Раф", состоящий из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов, может нанести серьезный вред здоровью и фигуре, рассказала <a href="https://www.ridus.ru/news/334850" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a> врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.Она пояснила, что "Раф" является высококалорийным, но не может заменить полноценный прием пищи, так как не содержит необходимого количества витаминов и минералов."Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток", — отметила она.Также врач заявила, что скептически относится к "альтернативному" молоку — например овсяному, соевому или ореховому. "Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот", — добавила она.Эксперт порекомендовала употреблять напитки с добавлением этого продукта только в случае непереносимости молочного белка или изредка — для вкусового разнообразия.
https://ria.ru/20200821/kofe-1576117195.html
https://ria.ru/20200822/kofevkino-1575188068.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, похудение, диеты, здоровье - общество, общество