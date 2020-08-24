Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/kofe-1576245728.html
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Популярный напиток "Раф", состоящий из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов, может нанести серьезный вред здоровью и фигуре, рассказала "Ридусу" врач... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:33
2020-08-24T23:46
россия
похудение
диеты
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5eee15e8ae7c5db0c044b0b01ff330f5.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Популярный напиток "Раф", состоящий из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов, может нанести серьезный вред здоровью и фигуре, рассказала <a href="https://www.ridus.ru/news/334850" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a> врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.Она пояснила, что "Раф" является высококалорийным, но не может заменить полноценный прием пищи, так как не содержит необходимого количества витаминов и минералов."Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток", — отметила она.Также врач заявила, что скептически относится к "альтернативному" молоку — например овсяному, соевому или ореховому. "Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот", — добавила она.Эксперт порекомендовала употреблять напитки с добавлением этого продукта только в случае непереносимости молочного белка или изредка — для вкусового разнообразия.
https://ria.ru/20200821/kofe-1576117195.html
https://ria.ru/20200822/kofevkino-1575188068.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_997e4ce9f4f14ffafdbe3044b8f7a53d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, похудение, диеты, здоровье - общество, общество

Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"

15:33 24.08.2020 (обновлено: 23:46 24.08.2020)
14910
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак
© Depositphotos / elena_n
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Популярный напиток "Раф", состоящий из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов, может нанести серьезный вред здоровью и фигуре, рассказала "Ридусу" врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
Она пояснила, что "Раф" является высококалорийным, но не может заменить полноценный прием пищи, так как не содержит необходимого количества витаминов и минералов.
Раковые клетки
21 августа, 23:46РИА Наука
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
"Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток", — отметила она.
Также врач заявила, что скептически относится к "альтернативному" молоку — например овсяному, соевому или ореховому.
"Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот", — добавила она.
Эксперт порекомендовала употреблять напитки с добавлением этого продукта только в случае непереносимости молочного белка или изредка — для вкусового разнообразия.
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
22 августа, 08:00Культура
Как кофе стал культурным феноменом — и в каких фильмах сыграл
10630110217
Обсудить 3
РоссияпохудениедиетыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Влияние коронавируса на лимфоциты
Создана необычная вакцина от коронавируса
Участники Марша непокоренных во Львове в честь Дня независимости Украины
Названа главная проблема Украины
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Глобальное потепление и изменение климата
Что происходит на самом деле — глобальное потепление или похолодание
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата
Коронавирус COVID-19
Ученый оценил новую версию появления коронавируса
Флаги стран Евросоюза
Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния