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https://ria.ru/20200824/klip-1576099659.html
У Фаррелла Уильямса и Jay-Z вышел клип на трек Entrepreneur
Певец Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z (Шон Картер) выпустили совместную песню Entrepreneur и опубликовали на YouTube клип на нее. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T06:45
2020-08-24T06:45
культура
фаррелл уильямс
музыка
новости культуры
youtube
сша
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певец Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z (Шон Картер) выпустили совместную песню Entrepreneur и опубликовали на YouTube клип на нее. В ролике, созданном режиссером Calmatic, рассказывают о чернокожих предпринимателях, креативщиках и владельцах бизнеса со всего мира и трудностях, с которыми они сталкиваются. В клипе также появляются рэпер Тайлер Оконма (The Creator), актриса Иссе Рэй и многие другие. Их приводят в пример, как людей, добившихся успеха несмотря ни на что.Параллельно музыканты говорят о том, как важно поддерживать чернокожих предпринимателей и их бизнес.Отдельное внимание в Entrepreneur уделяют Nipsey Hussle, влиятельному рэперу и предпринимателю из Калифорнии, который был застрелен в прошлом году. В середине клипа ему посвящают минуту молчания. Пользователи положительно оценили работу Фаррелла Уильямса и Шона Картера, назвав ее "новым гимном целого поколения".
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фаррелл уильямс, музыка, новости культуры, youtube, сша

У Фаррелла Уильямса и Jay-Z вышел клип на трек Entrepreneur

06:45 24.08.2020
233
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певец Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z (Шон Картер) выпустили совместную песню Entrepreneur и опубликовали на YouTube клип на нее.
В ролике, созданном режиссером Calmatic, рассказывают о чернокожих предпринимателях, креативщиках и владельцах бизнеса со всего мира и трудностях, с которыми они сталкиваются. В клипе также появляются рэпер Тайлер Оконма (The Creator), актриса Иссе Рэй и многие другие. Их приводят в пример, как людей, добившихся успеха несмотря ни на что.
Параллельно музыканты говорят о том, как важно поддерживать чернокожих предпринимателей и их бизнес.
Отдельное внимание в Entrepreneur уделяют Nipsey Hussle, влиятельному рэперу и предпринимателю из Калифорнии, который был застрелен в прошлом году. В середине клипа ему посвящают минуту молчания.
Пользователи положительно оценили работу Фаррелла Уильямса и Шона Картера, назвав ее "новым гимном целого поколения".
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КультураФаррелл УильямсМузыкаНовости культурыYouTubeСША
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