https://ria.ru/20200824/klip-1576099659.html

У Фаррелла Уильямса и Jay-Z вышел клип на трек Entrepreneur

Певец Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z (Шон Картер) выпустили совместную песню Entrepreneur и опубликовали на YouTube клип на нее. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T06:45

2020-08-24T06:45

2020-08-24T06:45

культура

фаррелл уильямс

музыка

новости культуры

youtube

сша

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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певец Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z (Шон Картер) выпустили совместную песню Entrepreneur и опубликовали на YouTube клип на нее. В ролике, созданном режиссером Calmatic, рассказывают о чернокожих предпринимателях, креативщиках и владельцах бизнеса со всего мира и трудностях, с которыми они сталкиваются. В клипе также появляются рэпер Тайлер Оконма (The Creator), актриса Иссе Рэй и многие другие. Их приводят в пример, как людей, добившихся успеха несмотря ни на что.Параллельно музыканты говорят о том, как важно поддерживать чернокожих предпринимателей и их бизнес.Отдельное внимание в Entrepreneur уделяют Nipsey Hussle, влиятельному рэперу и предпринимателю из Калифорнии, который был застрелен в прошлом году. В середине клипа ему посвящают минуту молчания. Пользователи положительно оценили работу Фаррелла Уильямса и Шона Картера, назвав ее "новым гимном целого поколения".

https://ria.ru/20200730/1575185211.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фаррелл уильямс, музыка, новости культуры, youtube, сша