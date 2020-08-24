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РИА Наука
https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html
Что происходит на самом деле – глобальное потепление или похолодание
В течение всей истории Земли ледниковые периоды сменялись более теплыми эпохами. И сейчас как раз такое межледниковое время, однако поверхность планеты... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T11:25
риа наука
климат
космос - риа наука
земля - риа наука
всемирная метеорологическая организация
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Владислав Стрекопытов.</strong> В течение всей истории Земли ледниковые периоды сменялись более теплыми эпохами. И сейчас как раз такое межледниковое время, однако поверхность планеты нагревается быстрее, чем ожидалось. РИА Новости разбирается, кто в этом виноват и что делать.То холодно, то жаркоСогласно гипотезе сербского математика и геофизика Милутина Миланковича, сформулированной им сто лет назад в работе "Математическая теория тепловых явлений, вызванных солнечным излучением", из-за регулярных изменений параметров орбиты — эксцентриситета, наклона оси вращения и прецессии — земная поверхность нагревается Солнцем по-разному. В результате возникают оледенения, сменяющиеся более теплыми периодами — межледниковьями. Это так называемые циклы Миланковича, на их основе строят долгосрочные климатические прогнозы.У каждого орбитального параметра своя цикличность. Например, эксцентриситет: траектория вращения Земли вокруг Солнца с круговой переходит на более эллиптическую каждые 95, 125 и четыреста тысяч лет. Ось вращения планеты отклоняется в пределах трех градусов от эклиптики — плоскости обращения Земли вокруг Солнца — примерно каждую 41 тысячу лет. А цикл прецессии — вращения земной оси по конусу на манер гироскопа — в среднем 26 тысяч лет. За это время земная ось описывает полный круг.Все эти факторы вместе дают периодичность климатических эпох в 41 и сто тысяч лет. При этом, согласно расчетам Миланковича, разница в количестве солнечного света в Северном полушарии достигает двадцати процентов. "Климатическая клюшка"В эпоху плейстоцена — от 2,6 миллиона до 11,7 тысячи лет назад — Земля пережила несколько холодных периодов, когда ледники занимали до 30 процентов планеты и доходили в Северном полушарии до 40-й параллели.Последний ледниковый максимум был примерно 18 тысяч лет назад, а сейчас, согласно циклам Миланковича, продолжается голоценовое межледниковье, начавшееся около 12 тысяч лет назад. Именно на это ссылаются противники гипотезы антропогенного влияния на климат, когда заходит речь о глобальном потеплении. Однако более детальное моделирование показывает: происходящее сейчас никак не укладывается в природные циклы — ни по силе, ни по динамике.Так, судя по графику среднегодовых температур на Земле, прозванном "климатической клюшкой", максимум голоценового потепления — Средневековый климатический оптимум - был в X-XIII веках. Тогда на планете было даже теплее, чем в середине прошлого столетия. После этого началось медленное общее похолодание.Человек оказался сильнее природыПо циклам Миланковича Земля сегодня должна постепенно остывать, но промышленная революция в конце XIX века переломила природную тенденцию. Сейчас среднегодовые температуры превышают принятые за точку отсчета значения 1960-1990-х годов на 0,6-0,8 градуса Цельсия. Главная причина — антропогенные выбросы парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода.Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений <a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/4/eaav7337" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a>, что концентрация СО<sub>2</sub> в атмосфере достигла максимума за три миллиона лет. Исследование показывает, что средние температуры, никогда не поднимавшиеся за этот период более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, уже в следующие 50 лет могут превысить этот предел.Об этом же убедительно свидетельствуют данные, регулярно публикуемые в оценочных <a href="https://www.ipcc.ch/languages-2/russian/" target="_blank" rel="nofollow noopener">докладах</a> Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданной в 1988 году <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_meteorologicheskaja_organizacija_VMO/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной метеорологической организацией</a> (ВМО) и Программой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по окружающей среде (ЮНЕП).В последнем, <a href="https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">пятом, докладе</a> МГЭИК по климатическим изменениям AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 говорится: "Какое бы реалистичное значение чувствительности температуры планеты к балансу тепла мы ни выбрали, наблюдаемые изменения могут быть вызваны только накоплением СО<sub>2</sub> в атмосфере". Этот вывод подтверждают и результаты анализа глобальных климатических моделей, проводимого в рамках проекта CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) Рабочей группой по совместному моделированию (WGCM) <a href="https://wcrp-climate.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Всемирной программы исследования климата</a> (ВПИК). По модельным экспериментам CMIP3 и CMIP5 температуры заметно превышают ожидаемые от природных трендов с конца 1970-х годов.Пауза в глобальном потепленииОднако с 1998 по 2013 год климатологи отметили странное явление — при продолжающемся увеличении содержания СО<sub>2</sub> в атмосфере рост температуры будто бы остановился. Это зафиксировали специалисты МГЭИК в Пятом оценочном докладе, опубликованном в 2014-м. Правда, авторы доклада высказались весьма осторожно: "Глобальная температура поверхности Земли демонстрирует гораздо меньшую возрастающую линейную тенденцию за последние 15 лет, чем за более длинные периоды — 30 и 60 лет".Ученые не могли понять, что происходит: наблюдения противоречили всем климатическим моделям. Спор между сторонниками и противниками гипотезы антропогенной природы глобального потепления разгорелся с новой силой. Но в 2013-м температура снова пошла вверх, и климатологи заговорили о том, что, вероятно, подобные 15-летние паузы возникают с определенной периодичностью, примерно раз в 30 лет.Роль океанаПарадокс стабилизации глобальных температур на фоне роста концентрации СО<sub>2</sub> в атмосфере надо было как-то объяснить. Иначе прогнозные модели, построенные на простой экстраполяции, лишатся доверия. Китайские ученые из Университета <a href="http://ria.ru/location_Lanzhou/" target="_blank" data-auto="true">Ланьчжоу</a> <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-019-8281-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">предложили</a> уточненную климатическую модель, с учетом перераспределения энергии между атмосферой и океаном. Выяснилось, что в период кажущейся паузы в потеплении Земля продолжает нагреваться, но тепло накапливается в глубинах Мирового океана. После того как теплоемкость океана достигает определенного уровня, снова повышается температура верхних слоев воды — с этим и связана цикличность. Ранее ученые <a href="https://science.sciencemag.org/content/363/6431/1080" target="_blank" rel="nofollow noopener">доказали</a>, что именно ослабление циркуляции воды в океане способствовало удлинению ледниковых периодов в плейстоцене и переходу примерно миллион лет назад с 41-тысячелетних циклов Миланковича на стотысячелетние. В палеоклиматологии это известно как "проблема ста тысяч лет". Циклы Миланковича важны не только в геологии и климатологии. Так, недавно антропологи из Висконсинского университета в Мэдисоне <a href="https://www.pnas.org/content/117/5/2255" target="_blank" rel="nofollow noopener">установили</a>, что эти циклы в течение сотен тысяч лет определяли периодичность смены мест обитания древних людей, включая начавшееся 125 тысяч лет назад расселение наших предков за пределы <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> — на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморье</a>, где установился влажный субтропический климат.
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климат, космос - риа наука, земля - риа наука, всемирная метеорологическая организация

Что происходит на самом деле – глобальное потепление или похолодание

08:00 24.08.2020 (обновлено: 11:25 24.08.2020)
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© Depositphotos / vampy1Глобальное потепление и изменение климата
Глобальное потепление и изменение климата
© Depositphotos / vampy1
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В течение всей истории Земли ледниковые периоды сменялись более теплыми эпохами. И сейчас как раз такое межледниковое время, однако поверхность планеты нагревается быстрее, чем ожидалось. РИА Новости разбирается, кто в этом виноват и что делать.

То холодно, то жарко

Согласно гипотезе сербского математика и геофизика Милутина Миланковича, сформулированной им сто лет назад в работе "Математическая теория тепловых явлений, вызванных солнечным излучением", из-за регулярных изменений параметров орбиты — эксцентриситета, наклона оси вращения и прецессии — земная поверхность нагревается Солнцем по-разному. В результате возникают оледенения, сменяющиеся более теплыми периодами — межледниковьями. Это так называемые циклы Миланковича, на их основе строят долгосрочные климатические прогнозы.
© Иллюстрация РИА Новости . 2007; Thomson Higher Education, NASA/Mysid, NASAОрбитальные параметры Земли: А — эксцентриситет; В — наклон оси вращения; С — прецессия
Орбитальные параметры Земли
© Иллюстрация РИА Новости . 2007; Thomson Higher Education, NASA/Mysid, NASA
Орбитальные параметры Земли: А — эксцентриситет; В — наклон оси вращения; С — прецессия
У каждого орбитального параметра своя цикличность. Например, эксцентриситет: траектория вращения Земли вокруг Солнца с круговой переходит на более эллиптическую каждые 95, 125 и четыреста тысяч лет. Ось вращения планеты отклоняется в пределах трех градусов от эклиптики — плоскости обращения Земли вокруг Солнца — примерно каждую 41 тысячу лет. А цикл прецессии — вращения земной оси по конусу на манер гироскопа — в среднем 26 тысяч лет. За это время земная ось описывает полный круг.
Все эти факторы вместе дают периодичность климатических эпох в 41 и сто тысяч лет. При этом, согласно расчетам Миланковича, разница в количестве солнечного света в Северном полушарии достигает двадцати процентов.
CC BY-SA 3.0 / Robert A. Rohde / Периодичность изменения орбитальных параметров, определяющая циклы Миланковича
Факторы, определяющие циклы Миланковича
CC BY-SA 3.0 / Robert A. Rohde /
Периодичность изменения орбитальных параметров, определяющая циклы Миланковича

"Климатическая клюшка"

В эпоху плейстоцена — от 2,6 миллиона до 11,7 тысячи лет назад — Земля пережила несколько холодных периодов, когда ледники занимали до 30 процентов планеты и доходили в Северном полушарии до 40-й параллели.
Последний ледниковый максимум был примерно 18 тысяч лет назад, а сейчас, согласно циклам Миланковича, продолжается голоценовое межледниковье, начавшееся около 12 тысяч лет назад. Именно на это ссылаются противники гипотезы антропогенного влияния на климат, когда заходит речь о глобальном потеплении. Однако более детальное моделирование показывает: происходящее сейчас никак не укладывается в природные циклы — ни по силе, ни по динамике.
Так, судя по графику среднегодовых температур на Земле, прозванном "климатической клюшкой", максимум голоценового потепления — Средневековый климатический оптимум - был в X-XIII веках. Тогда на планете было даже теплее, чем в середине прошлого столетия. После этого началось медленное общее похолодание.
CC BY-SA 3.0 / Robert A. Rohde / Реконструкция климатических изменений за последние 2000 лет на основе данных 11 различных исследований. Для построения графика использовали прямые измерения температуры за 1902-2016 годы и косвенные данные, полученные по результатам анализа годовых колец деревьев, кораллов, ледяных кернов и летописных записей за период до 1980 года. Калибровочный период — 1902–1980 годы, для которого приведены обе группы данных, показал полную их сходимость.
Реконструкция климатических изменений за последние 2000 лет на основе данных 11 различных исследований
CC BY-SA 3.0 / Robert A. Rohde /
Реконструкция климатических изменений за последние 2000 лет на основе данных 11 различных исследований. Для построения графика использовали прямые измерения температуры за 1902-2016 годы и косвенные данные, полученные по результатам анализа годовых колец деревьев, кораллов, ледяных кернов и летописных записей за период до 1980 года. Калибровочный период — 1902–1980 годы, для которого приведены обе группы данных, показал полную их сходимость.

Человек оказался сильнее природы

По циклам Миланковича Земля сегодня должна постепенно остывать, но промышленная революция в конце XIX века переломила природную тенденцию. Сейчас среднегодовые температуры превышают принятые за точку отсчета значения 1960-1990-х годов на 0,6-0,8 градуса Цельсия. Главная причина — антропогенные выбросы парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода.
Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений отмечают, что концентрация СО2 в атмосфере достигла максимума за три миллиона лет. Исследование показывает, что средние температуры, никогда не поднимавшиеся за этот период более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, уже в следующие 50 лет могут превысить этот предел.
Об этом же убедительно свидетельствуют данные, регулярно публикуемые в оценочных докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданной в 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
В последнем, пятом, докладе МГЭИК по климатическим изменениям AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 говорится: "Какое бы реалистичное значение чувствительности температуры планеты к балансу тепла мы ни выбрали, наблюдаемые изменения могут быть вызваны только накоплением СО2 в атмосфере".
Этот вывод подтверждают и результаты анализа глобальных климатических моделей, проводимого в рамках проекта CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) Рабочей группой по совместному моделированию (WGCM) Всемирной программы исследования климата (ВПИК). По модельным экспериментам CMIP3 и CMIP5 температуры заметно превышают ожидаемые от природных трендов с конца 1970-х годов.
© AR5 Climate Change (IPCC) 2013Слева — изменения среднегодовой температуры относительно уровня 1961-1990 годов: а — с учетом только природных факторов; b — с учетом природных и антропогенных факторов. Справа — температурные изменения за период 1951-2010 годов: с — по данным наблюдений; d — с учетом только природных факторов; e — с учетом природных и антропогенных факторов.
Слева - изменения среднегодовой температуры относительно уровня 1961-1990 годов: а - с учетом только природных факторов; b - с учетом природных и антропогенных факторов. Справа - температурные изменения за период 1951-2010 годы: с - по данным наблюдений; d - с учетом только природных факторов; e - с учетом природных и антропогенных факторов
© AR5 Climate Change (IPCC) 2013
Слева — изменения среднегодовой температуры относительно уровня 1961-1990 годов: а — с учетом только природных факторов; b — с учетом природных и антропогенных факторов. Справа — температурные изменения за период 1951-2010 годов: с — по данным наблюдений; d — с учетом только природных факторов; e — с учетом природных и антропогенных факторов.

Пауза в глобальном потеплении

Однако с 1998 по 2013 год климатологи отметили странное явление — при продолжающемся увеличении содержания СО2 в атмосфере рост температуры будто бы остановился. Это зафиксировали специалисты МГЭИК в Пятом оценочном докладе, опубликованном в 2014-м. Правда, авторы доклада высказались весьма осторожно: "Глобальная температура поверхности Земли демонстрирует гораздо меньшую возрастающую линейную тенденцию за последние 15 лет, чем за более длинные периоды — 30 и 60 лет".
Ученые не могли понять, что происходит: наблюдения противоречили всем климатическим моделям. Спор между сторонниками и противниками гипотезы антропогенной природы глобального потепления разгорелся с новой силой.
Но в 2013-м температура снова пошла вверх, и климатологи заговорили о том, что, вероятно, подобные 15-летние паузы возникают с определенной периодичностью, примерно раз в 30 лет.
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Роль океана

Парадокс стабилизации глобальных температур на фоне роста концентрации СО2 в атмосфере надо было как-то объяснить. Иначе прогнозные модели, построенные на простой экстраполяции, лишатся доверия.
Китайские ученые из Университета Ланьчжоу предложили уточненную климатическую модель, с учетом перераспределения энергии между атмосферой и океаном. Выяснилось, что в период кажущейся паузы в потеплении Земля продолжает нагреваться, но тепло накапливается в глубинах Мирового океана. После того как теплоемкость океана достигает определенного уровня, снова повышается температура верхних слоев воды — с этим и связана цикличность.
Ранее ученые доказали, что именно ослабление циркуляции воды в океане способствовало удлинению ледниковых периодов в плейстоцене и переходу примерно миллион лет назад с 41-тысячелетних циклов Миланковича на стотысячелетние. В палеоклиматологии это известно как "проблема ста тысяч лет".
Циклы Миланковича важны не только в геологии и климатологии. Так, недавно антропологи из Висконсинского университета в Мэдисоне установили, что эти циклы в течение сотен тысяч лет определяли периодичность смены мест обитания древних людей, включая начавшееся 125 тысяч лет назад расселение наших предков за пределы Африки — на Ближний Восток и в Средиземноморье, где установился влажный субтропический климат.
Вспышка на Солнце
10 февраля, 14:58РИА Наука
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
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