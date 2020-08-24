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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200824/kitay-1576244740.html
Московские компании представили цифровые технологии на выставке в Китае
Компании Москвы представили инновационные цифровые технологии в сфере электроснабжения на специализированной выставке в Китае - Power China 2020, сообщает... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:23
2020-08-24T15:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
китай
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости</strong>. Компании Москвы представили инновационные цифровые технологии в сфере электроснабжения на специализированной выставке в Китае - Power China 2020, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).При этом достижения ведущих высокотехнологичных компаний столицы были показаны потенциальным зарубежным партнерам не только с помощью стандартной офлайн-презентации, но и в онлайн-формате."Мы нашли то, что отличается от обычного посещения интернет-портала и общения по видеосвязи. Впервые нами был объединен привычный для всех формат экспозиции и расширенная реальность, адаптированная под бизнес-цели, а также представлен актуальный подход к проведению переговоров в VR-формате. В общей сложности в течение трех дней удалось провести порядка 90 деловых встреч с потенциальными закупщиками, инвесторами и технологическими партнерами без очного присутствия московских производителей в Китае", – рассказал руководитель департамента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что в формате онлайн гости выставки могли ознакомиться с продукцией московских компаний, изучить их сервисные предложения, техническую документацию, а также совершить туры по производствам.Также посетители имели возможность назначить переговоры с сотрудниками компаний, находящимися в Москве. Затем участники переговоров в Гуанчжоу и их российские партнеры с помощью шлемов и гарнитуры VR оказывались в едином виртуальном пространстве конференц-зала, где обсуждали условия сделок, а также изучали виртуальные презентационные материалы. Для каждого участника встреч организаторами была создана не только онлайн-переговорная, но и портативная человеческая модель, которая передавала человеческие жесты и эмоции.В пресс-службе уточнили, что в организованной центром "Моспром" совместной экспозиции на стенде правительства Москвы приняли участие 13 московских производителей. Они представили, в частности, энергоэффективные решения для логистических комплексов, источники бесперебойного питания, изделия микроэлектроники и инновационные системы освещения.
https://ria.ru/20200819/1575979980.html
москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр прохоров, москва, китай

Московские компании представили цифровые технологии на выставке в Китае

15:23 24.08.2020
119
© Фото : Power ChinaВыставка Power China
Выставка Power China
© Фото : Power China
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Компании Москвы представили инновационные цифровые технологии в сфере электроснабжения на специализированной выставке в Китае - Power China 2020, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
При этом достижения ведущих высокотехнологичных компаний столицы были показаны потенциальным зарубежным партнерам не только с помощью стандартной офлайн-презентации, но и в онлайн-формате.
"Мы нашли то, что отличается от обычного посещения интернет-портала и общения по видеосвязи. Впервые нами был объединен привычный для всех формат экспозиции и расширенная реальность, адаптированная под бизнес-цели, а также представлен актуальный подход к проведению переговоров в VR-формате. В общей сложности в течение трех дней удалось провести порядка 90 деловых встреч с потенциальными закупщиками, инвесторами и технологическими партнерами без очного присутствия московских производителей в Китае", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в формате онлайн гости выставки могли ознакомиться с продукцией московских компаний, изучить их сервисные предложения, техническую документацию, а также совершить туры по производствам.
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Также посетители имели возможность назначить переговоры с сотрудниками компаний, находящимися в Москве. Затем участники переговоров в Гуанчжоу и их российские партнеры с помощью шлемов и гарнитуры VR оказывались в едином виртуальном пространстве конференц-зала, где обсуждали условия сделок, а также изучали виртуальные презентационные материалы. Для каждого участника встреч организаторами была создана не только онлайн-переговорная, но и портативная человеческая модель, которая передавала человеческие жесты и эмоции.
В пресс-службе уточнили, что в организованной центром "Моспром" совместной экспозиции на стенде правительства Москвы приняли участие 13 московских производителей. Они представили, в частности, энергоэффективные решения для логистических комплексов, источники бесперебойного питания, изделия микроэлектроники и инновационные системы освещения.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМоскваКитай
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