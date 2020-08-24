https://ria.ru/20200824/kitay-1576217318.html
Трамп не исключил, что США могут прекратить вести бизнес с Китаем
Президент Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с Китаем. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T05:49
2020-08-24T05:49
2020-08-24T05:49
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не исключил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>."Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом", - добавил президент.
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
9
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, китай, сша, в мире