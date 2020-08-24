Трамп не исключил, что США могут прекратить вести бизнес с Китаем

"Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.