Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/kitay-1576217318.html
Трамп не исключил, что США могут прекратить вести бизнес с Китаем
Президент Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с Китаем. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T05:49
2020-08-24T05:49
дональд трамп
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575972738_0:0:2218:1249_1400x0_80_0_0_7a3faf72dd5f9cc61da2d175ffa2f5af.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не исключил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>."Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом", - добавил президент.
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
9
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575972738_76:0:2048:1479_1400x0_80_0_0_d51421cd5ba5fe04d6de7b13be057605.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп не исключил, что США могут прекратить вести бизнес с Китаем

05:49 24.08.2020
5548
© AP Photo / Matt YorkПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Matt York
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Президент Дональд Трамп не исключил, что США в какой-то момент могут вообще прекратить вести бизнес с Китаем.

"Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Они с нами неправильно обращаются. Я подумаю об этом", - добавил президент.
Госсекретарь США Майк Помпео
21 августа, 18:22
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
181022212
Обсудить 9
Дональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Джо Байден
Байден заявил, что готов поднять налоги для богатых
Прохожий на площади Независимости в Киеве
В Раде назвали трех главных врагов Украины
Джо Байден
Байден обвинил Трампа в желании сократить финансирование полиции
Алексей Пушков
"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко
Пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе в провинции Дамаск, Сирия. 24 августа 2020
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
Российский дизайнер усомнился в безопасности скафандров Илона Маска
Татьяна Овсиенко
Представитель Татьяны Овсиенко прокомментировал слухи о "пропаже" певицы
Девушка с мобильным телефоном в Санкт-Петербурге
Пластический хирург назвал болезнь блогеров
Дамаск, Сирия
В Сирии восстанавливают электроснабжение после взрыва на газопроводе
Полицейские у здания посольства России в Вене
Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа
Бурый медведь
На Чукотке бурый медведь напал на группу морских охотников
Форум Армия-2020
Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
Пассажирские авиалайнеры
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом зарубежных стран
Павильон Сахалин
Японский журналист посетовал на исчезновение "следов истории" на Сахалине
Самолет в небе
Более семи тысяч россиян вернулись из США на родину вывозными рейсами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
11:15Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
Лента новостейМолния