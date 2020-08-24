https://ria.ru/20200824/kino-1576253738.html

Почти 70 регионов РФ примут участие в акции "Ночь кино"

Порядка 2,5 тысяч площадок в почти 70 субъектах РФ будут задействованы во всероссийской акции "Ночь кино", сообщил замминистра культуры Максим Ксензов. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:33

2020-08-24T18:33

2020-08-24T18:48

культура

кино и сериалы

новости культуры

клим шипенко

максим ксензов

вячеслав тельнов

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Порядка 2,5 тысяч площадок в почти 70 субъектах РФ будут задействованы во всероссийской акции "Ночь кино", сообщил замминистра культуры Максим Ксензов."Почти 70 субъектов Российской Федерации подтвердили свое участие в акции, показы фильмов пройдут с соблюдением всех мер безопасности, и мы надеемся, что за это время ничего не изменится. Мы также планируем осуществлять трансляции мероприятий на портале Культура.рф… Сейчас, по нашим данным, порядка 2,5 тысяч площадок регионов будут задействованы в этом мероприятии", - заявил Ксензов на пресс-конференции в понедельник.Начиная с 20.00 по местному времени на площадках всех участвующих регионов страны бесплатно покажут фильмы "Холоп" режиссера Клима Шипенко, "Лед-2" Жоры Крыжовникова и мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 4", уточнил исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов."Все региональные министерства культуры с большим энтузиазмом откликнулись на наше сообщение о проведении акции, потому что понимают, что люди устали, им необходимо отвлечься от навалившихся проблем. К сожалению, 16 регионов на сегодняшний день принять участие в акции не смогут из-за продления ограничений по коронавирусу, но 69 регионов подтвердили свое участие", - сообщил Тельнов.

https://ria.ru/20200819/1575941431.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, максим ксензов, вячеслав тельнов