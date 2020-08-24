https://ria.ru/20200824/kino-1576253237.html

Минкульт спрогнозировал нехватку отечественных фильмов

Кинотеатральная индустрия может столкнуться с нехваткой отечественных картин через 2-3 года, сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов на пресс-конференции РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:17

2020-08-24T17:17

2020-08-24T17:17

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максим ксензов

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кинотеатральная индустрия может столкнуться с нехваткой отечественных картин через 2-3 года, сообщил замминистра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Ksenzov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ксензов</a> на пресс-конференции в понедельник.Он добавил, что ожидаемый ущерб отрасли от пандемии может составить порядка 15 миллиардов рублей."Мы несем ответственность за отрасль, мы видим, что отрасль сейчас получилась наиболее пострадавшая: во-первых, кинотеатры закрыты дольше всех учреждений, мы видим, что у нас проблемы объективные с тем, что релизы зарубежных кинокомпаний не пришли вовремя и возник вопрос с показом в августе, и мы надеемся, что в сентябре уже эти проблемы решатся", - добавил Ксензов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200819/1575933306.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ксензов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество