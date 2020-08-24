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https://ria.ru/20200824/kino-1576253237.html
Минкульт спрогнозировал нехватку отечественных фильмов
Кинотеатральная индустрия может столкнуться с нехваткой отечественных картин через 2-3 года, сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов на пресс-конференции РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:17
2020-08-24T17:17
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим ксензов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кинотеатральная индустрия может столкнуться с нехваткой отечественных картин через 2-3 года, сообщил замминистра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Ksenzov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ксензов</a> на пресс-конференции в понедельник.Он добавил, что ожидаемый ущерб отрасли от пандемии может составить порядка 15 миллиардов рублей."Мы несем ответственность за отрасль, мы видим, что отрасль сейчас получилась наиболее пострадавшая: во-первых, кинотеатры закрыты дольше всех учреждений, мы видим, что у нас проблемы объективные с тем, что релизы зарубежных кинокомпаний не пришли вовремя и возник вопрос с показом в августе, и мы надеемся, что в сентябре уже эти проблемы решатся", - добавил Ксензов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ксензов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Минкульт спрогнозировал нехватку отечественных фильмов

17:17 24.08.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кинотеатральная индустрия может столкнуться с нехваткой отечественных картин через 2-3 года, сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов на пресс-конференции в понедельник.
"Мы можем столкнуться, исходя из жизненного цикла отрасли, с тем, что у нас не хватит отечественных картин через 2-3 года... Если мы проведем эту осень, эту зиму более-менее нормально, у нас все равно последствия будут еще ощущаться года два, как минимум", - заявил Ксензов.
Он добавил, что ожидаемый ущерб отрасли от пандемии может составить порядка 15 миллиардов рублей.
"Мы несем ответственность за отрасль, мы видим, что отрасль сейчас получилась наиболее пострадавшая: во-первых, кинотеатры закрыты дольше всех учреждений, мы видим, что у нас проблемы объективные с тем, что релизы зарубежных кинокомпаний не пришли вовремя и возник вопрос с показом в августе, и мы надеемся, что в сентябре уже эти проблемы решатся", - добавил Ксензов.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим КсензовМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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