https://ria.ru/20200824/kino-1576227471.html

В Чехии завершились съемки сериала "Карнивал Роу" с Блумом и Делевинь

СМИ узнали о том, что в Чехии завершились съемки второго сезона фэнтези-сериала студии Amazon "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:28

2020-08-24T14:28

2020-08-24T14:28

коронавирус covid-19

кара делевинь

кино и сериалы

новости культуры

орландо блум

чехия

культура

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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> СМИ узнали о том, что в Чехии завершились съемки второго сезона фэнтези-сериала студии Amazon "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях, <a href="https://variety.com/2020/artisans/global/carnival-row-starring-orlando-bloom-and-cara-delevingne-wraps-post-covid-shoot-in-czech-republic-1234745906/" target="_blank">сообщает</a> Variety. По информации издания, работа над новыми эпизодами шоу началась 11 ноября 2019 года, но была приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявленной в марте. И хотя съемки в Чехии разрешили возобновить в начале мае, приступить к ним смогли чуть позже. Перед прибытием в страну актеры и члены съемочной группы прошли тестирование на COVID-19, а также повторили эту процедуру сразу после прибытия. Затем они оставались на карантине, пока не получили результаты анализов. Представители студии Amazon и компании Legendary Television приняли дополнительные меры предосторожности. Так, всех тех, кто задействован в "Карнивал Роу", проверяли на коронавирус несколько раз в неделю.Действие шоу происходит в вымышленном мире, напоминающем викторианскую эпоху. В нем люди пытаются уживаться с разными мифологическими существами, и, кажется, не очень рады волшебным иммигрантам. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

https://ria.ru/20200821/vedmak-1576082544.html

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кара делевинь, кино и сериалы, новости культуры, орландо блум , чехия