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https://ria.ru/20200824/kino-1576227471.html
В Чехии завершились съемки сериала "Карнивал Роу" с Блумом и Делевинь
СМИ узнали о том, что в Чехии завершились съемки второго сезона фэнтези-сериала студии Amazon "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:28
2020-08-24T14:28
коронавирус covid-19
кара делевинь
кино и сериалы
новости культуры
орландо блум
чехия
культура
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> СМИ узнали о том, что в Чехии завершились съемки второго сезона фэнтези-сериала студии Amazon "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях, <a href="https://variety.com/2020/artisans/global/carnival-row-starring-orlando-bloom-and-cara-delevingne-wraps-post-covid-shoot-in-czech-republic-1234745906/" target="_blank">сообщает</a> Variety. По информации издания, работа над новыми эпизодами шоу началась 11 ноября 2019 года, но была приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявленной в марте. И хотя съемки в Чехии разрешили возобновить в начале мае, приступить к ним смогли чуть позже. Перед прибытием в страну актеры и члены съемочной группы прошли тестирование на COVID-19, а также повторили эту процедуру сразу после прибытия. Затем они оставались на карантине, пока не получили результаты анализов. Представители студии Amazon и компании Legendary Television приняли дополнительные меры предосторожности. Так, всех тех, кто задействован в "Карнивал Роу", проверяли на коронавирус несколько раз в неделю.Действие шоу происходит в вымышленном мире, напоминающем викторианскую эпоху. В нем люди пытаются уживаться с разными мифологическими существами, и, кажется, не очень рады волшебным иммигрантам. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.
https://ria.ru/20200821/vedmak-1576082544.html
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коронавирус covid-19, кара делевинь, кино и сериалы, новости культуры, орландо блум , чехия

В Чехии завершились съемки сериала "Карнивал Роу" с Блумом и Делевинь

14:28 24.08.2020
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© Фото : Amazon 2020Орландо Блум и Кара Делевинь в сериале "Карнивал Роу"
Орландо Блум и Кара Делевинь в сериале Карнивал Роу
© Фото : Amazon 2020
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. СМИ узнали о том, что в Чехии завершились съемки второго сезона фэнтези-сериала студии Amazon "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях, сообщает Variety.
По информации издания, работа над новыми эпизодами шоу началась 11 ноября 2019 года, но была приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявленной в марте. И хотя съемки в Чехии разрешили возобновить в начале мае, приступить к ним смогли чуть позже.

"Я ценю, что чешское правительство действовало быстро и оказало большую поддержку в возобновлении кинопроизводства. Актеры и съемочная группа "Карнивал Роу" подтверждают, что это было одно из первых глобальных шоу, съемки которого удалось завершить. Безусловно, мы приняли строгие меры безопасности, несмотря на то, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране немного", — прокомментировал продюсер проекта Дэвид Минковски.

Перед прибытием в страну актеры и члены съемочной группы прошли тестирование на COVID-19, а также повторили эту процедуру сразу после прибытия. Затем они оставались на карантине, пока не получили результаты анализов. Представители студии Amazon и компании Legendary Television приняли дополнительные меры предосторожности. Так, всех тех, кто задействован в "Карнивал Роу", проверяли на коронавирус несколько раз в неделю.
Действие шоу происходит в вымышленном мире, напоминающем викторианскую эпоху. В нем люди пытаются уживаться с разными мифологическими существами, и, кажется, не очень рады волшебным иммигрантам.
Дата выхода второго сезона пока неизвестна.
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