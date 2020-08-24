https://ria.ru/20200824/kasting-1576094971.html
Лето, Пачино и Де Ниро ведут переговоры о съемках в драме у Ридли Скотта
СМИ узнали, Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, а также Джек Хьюстон ("Бен-Гур") и Рив Карни ("Шоу ужасов Рокки Хоррора") ведут переговоры о... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T04:23
2020-08-24T04:23
2020-08-24T04:23
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кино и сериалы
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аль пачино
ридли скотт
джаред лето
роберт де ниро
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, а также Джек Хьюстон ("Бен-Гур") и Рив Карни ("Шоу ужасов Рокки Хоррора") ведут переговоры о том, чтобы сняться в новом фильме Ридли Скотта о семье Гуччи, <a href="https://deadline.com/2020/08/mgm-ridley-scott-lady-gaga-gucci-film-robert-de-niro-jared-leto-al-pacino-adam-driver-reeve-carney-1202997254/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Если эта сделка состоится, то они присоединяться к Леди Гаге. Она сыграет в ленте Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи, которая была осуждена за организацию его убийства в 1995 году. Однако в 2016 году одну из самых главных модниц Флоренции 80-х освободили за хорошее поведение.Известно, что сценарий основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".Ридли Скотт планирует приступить к съемкам после того, как закончит работу над фильмом "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях.
https://ria.ru/20200820/1575977538.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звезды, lady gaga (стефани джерманотта), кино и сериалы, новости культуры, аль пачино, ридли скотт, джаред лето, роберт де ниро