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Культура
https://ria.ru/20200824/kasting-1576094971.html
Лето, Пачино и Де Ниро ведут переговоры о съемках в драме у Ридли Скотта
СМИ узнали, Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, а также Джек Хьюстон ("Бен-Гур") и Рив Карни ("Шоу ужасов Рокки Хоррора") ведут переговоры о... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T04:23
2020-08-24T04:23
звезды
lady gaga (стефани джерманотта)
кино и сериалы
новости культуры
аль пачино
ридли скотт
джаред лето
роберт де ниро
культура
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, а также Джек Хьюстон ("Бен-Гур") и Рив Карни ("Шоу ужасов Рокки Хоррора") ведут переговоры о том, чтобы сняться в новом фильме Ридли Скотта о семье Гуччи, <a href="https://deadline.com/2020/08/mgm-ridley-scott-lady-gaga-gucci-film-robert-de-niro-jared-leto-al-pacino-adam-driver-reeve-carney-1202997254/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Если эта сделка состоится, то они присоединяться к Леди Гаге. Она сыграет в ленте Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи, которая была осуждена за организацию его убийства в 1995 году. Однако в 2016 году одну из самых главных модниц Флоренции 80-х освободили за хорошее поведение.Известно, что сценарий основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".Ридли Скотт планирует приступить к съемкам после того, как закончит работу над фильмом "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях.
https://ria.ru/20200820/1575977538.html
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РИА Новости
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звезды, lady gaga (стефани джерманотта), кино и сериалы, новости культуры, аль пачино, ридли скотт, джаред лето, роберт де ниро

Лето, Пачино и Де Ниро ведут переговоры о съемках в драме у Ридли Скотта

04:23 24.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина ЧесноковаАмериканский рок-музыкант Джаред Лето, американский актер Роберт Де Ниро, американский актер Аль Пачино и американский актер Адам Драйвер
Американский рок-музыкант Джаред Лето, американский актер Роберт Де Ниро, американский актер Аль Пачино и американский актер Адам Драйвер
© РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. СМИ узнали, Джаред Лето, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, а также Джек Хьюстон ("Бен-Гур") и Рив Карни ("Шоу ужасов Рокки Хоррора") ведут переговоры о том, чтобы сняться в новом фильме Ридли Скотта о семье Гуччи, сообщает Deadline.
Если эта сделка состоится, то они присоединяться к Леди Гаге. Она сыграет в ленте Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи, которая была осуждена за организацию его убийства в 1995 году. Однако в 2016 году одну из самых главных модниц Флоренции 80-х освободили за хорошее поведение.
Известно, что сценарий основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".
Ридли Скотт планирует приступить к съемкам после того, как закончит работу над фильмом "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях.
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КультуразвездыLady Gaga (Стефани Джерманотта)Кино и сериалыНовости культурыАль ПачиноРидли СкоттДжаред ЛетоРоберт Де Ниро
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