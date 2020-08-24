https://ria.ru/20200824/kartofel-1576215213.html

Россиян призвали не злоупотреблять картофелем

Картофель входит в список самых потребляемых россиянами продуктов. Врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik рассказала, какие блюда из картофеля лучше РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T02:00

2020-08-24T02:00

2020-08-24T02:00

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156026/57/1560265761_0:19:1000:582_1400x0_80_0_0_a6adcafbbbb8ddf92b78664713782e8a.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Картофель входит в список самых потребляемых россиянами продуктов. Врач-диетолог Ирина Лизун в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576099162.html">радио Sputnik</a> рассказала, какие блюда из картофеля лучше исключить из своего меню, а какие подходят даже для тех, кто хочет похудеть. Картофель сам по себе не является вредным продуктом для организма человека. Умеренное его потребление при отсутствии медицинских противопоказаний не может нанести вред здоровью. Другое дело, что картофель может нанести вред фигуре, указывает Ирина Лизун. По ее словам, с точки зрения диетологии этот продукт и блюда на его основе слишком калорийные.Многое зависит от способа приготовления картофеля. Как это часто бывает, самые популярные блюда оказываются не самыми полезными. "Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри – самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет еще и очень калорийным", – отметила в беседе с <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576099162.html">радио Sputnik</a> врач-диетолог. А можно приготовить картофель так, что он будет полезен даже для людей, сидящих на диете. Ирина Лизун рекомендует запекать молодой картофель. "Самый низкокалорийный и максимально полезный вариант – это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В кожуре и в слое под кожурой такого картофеля содержится ряд полезных антиоксидантов", – рассказала диетолог.Что касается батата, который многие считают более полезным и диетическим продуктом, то Ирина Лизун развеяла это заблуждение."Картофель – это продукт с высоким содержанием крахмала, поэтому ему стараются найти разнообразную замену. Если говорить о батате, то есть о сладком картофеле, то это довольно смешная замена с точки зрения снижения веса. Батат тоже содержит сахар, и калорийность у него высокая, а еще он стоит довольно дорого, но по сути – это примерно то же самое", – заключила врач-диетолог в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576099162.html">радио Sputnik</a>.

https://ria.ru/20200823/opasnost-1576203009.html

Ivan Jo Только вот поел картушку, ням-ням. Хотел съесть всю сковородку 37

Фома Неверующий Да? А чем нам тогда питаться ...сказками от власть имущих? 17

7

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество