https://ria.ru/20200824/ispoved-1576251127.html

Что делать, если в храме не соблюдают масочный режим?

Нередко вижу в храме, как прихожане без масок, не соблюдают дистанцию, или священник исповедует без маски, а на вопрос почему - отмахивается. Нужно ли... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:43

2020-08-24T16:43

2020-08-24T19:20

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религия и мировоззрение

ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение

владимир вигилянский

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<em>Нередко вижу в храме, как прихожане без масок, не соблюдают дистанцию, или священник исповедует без маски, а на вопрос почему - отмахивается. Нужно ли смириться, согласиться с этими рисками? И как не роптать и не осуждать, а решить вопрос по-христиански? Дмитрий, 29 лет, Москва.</em><strong>Отвечает настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский:</strong>В основном, в храмах соблюдают меры предосторожности. Если не соблюдают, надо обратиться к настоятелю. Если он не послушается, то – к архиерею. В Москве нескольких настоятелей отстранили от настоятельства.Вообще, в столице много храмов, можно выбрать, если где-то что-то не соблюдают.У нас в храме есть разметка, мы следим за расстоянием. Кучно стоят только семьи. Есть маски, перчатки, люди могут взять. Я, например, во время исповеди не подпускаю человека к себе без маски и не подхожу ближе, чем на метр. Крест, руку люди не целуют.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество, ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, владимир вигилянский