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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200824/ispoved-1576251127.html
Что делать, если в храме не соблюдают масочный режим?
Нередко вижу в храме, как прихожане без масок, не соблюдают дистанцию, или священник исповедует без маски, а на вопрос почему - отмахивается. Нужно ли... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:43
2020-08-24T19:20
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новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
общество
религия и мировоззрение
ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
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<em>Нередко вижу в храме, как прихожане без масок, не соблюдают дистанцию, или священник исповедует без маски, а на вопрос почему - отмахивается. Нужно ли смириться, согласиться с этими рисками? И как не роптать и не осуждать, а решить вопрос по-христиански? Дмитрий, 29 лет, Москва.</em><strong>Отвечает настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский:</strong>В основном, в храмах соблюдают меры предосторожности. Если не соблюдают, надо обратиться к настоятелю. Если он не послушается, то – к архиерею. В Москве нескольких настоятелей отстранили от настоятельства.Вообще, в столице много храмов, можно выбрать, если где-то что-то не соблюдают.У нас в храме есть разметка, мы следим за расстоянием. Кучно стоят только семьи. Есть маски, перчатки, люди могут взять. Я, например, во время исповеди не подпускаю человека к себе без маски и не подхожу ближе, чем на метр. Крест, руку люди не целуют.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество, ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, владимир вигилянский

Что делать, если в храме не соблюдают масочный режим?

16:43 24.08.2020 (обновлено: 19:20 24.08.2020)
90
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Нередко вижу в храме, как прихожане без масок, не соблюдают дистанцию, или священник исповедует без маски, а на вопрос почему - отмахивается. Нужно ли смириться, согласиться с этими рисками? И как не роптать и не осуждать, а решить вопрос по-христиански? Дмитрий, 29 лет, Москва.
Отвечает настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский:
В основном, в храмах соблюдают меры предосторожности. Если не соблюдают, надо обратиться к настоятелю. Если он не послушается, то – к архиерею. В Москве нескольких настоятелей отстранили от настоятельства.
Вообще, в столице много храмов, можно выбрать, если где-то что-то не соблюдают.
У нас в храме есть разметка, мы следим за расстоянием. Кучно стоят только семьи. Есть маски, перчатки, люди могут взять. Я, например, во время исповеди не подпускаю человека к себе без маски и не подхожу ближе, чем на метр. Крест, руку люди не целуют.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбществоВаш вопрос духовенству - Религия и мировоззрениеВладимир Вигилянский
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