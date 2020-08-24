ПСБ реализует для предприятий ОПК льготную ипотечную программу
19:21 24.08.2020 (обновлено: 19:34 24.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПСБ заключил с Минпромторгом России соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, согласно которому сотрудники предприятий ОПК – зарплатные клиенты - смогут приобретать жилье по выгодной ставке в рамках программы "Семейная ипотека", сообщает пресс-служба банка.
В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала, отметили в банке.
Также в рамках соглашения сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, которую организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.
"Предприятия ОПК – наши ключевые клиенты. Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны", - сказал на церемонии подписания председатель ПСБ Петр Фрадков.