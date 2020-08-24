Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/ipoteka-1576258922.html
ПСБ реализует для предприятий ОПК льготную ипотечную программу
ПСБ заключил с Минпромторгом России соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, согласно которому сотрудники предприятий ОПК – зарплатные... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:21
2020-08-24T19:34
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155777/94/1557779471_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9e95a8e09eb45cf74de03abf587c2596.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> заключил с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> России соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, согласно которому сотрудники предприятий ОПК – зарплатные клиенты - смогут приобретать жилье по выгодной ставке в рамках программы "Семейная ипотека", сообщает пресс-служба банка.В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала, отметили в банке.Также в рамках соглашения сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, которую организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.
https://ria.ru/20200824/issledovanie-1576252464.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155777/94/1557779471_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_559c801fec91d02617e27c97a4ce4e61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ реализует для предприятий ОПК льготную ипотечную программу

19:21 24.08.2020 (обновлено: 19:34 24.08.2020)
153
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПСБ заключил с Минпромторгом России соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, согласно которому сотрудники предприятий ОПК – зарплатные клиенты - смогут приобретать жилье по выгодной ставке в рамках программы "Семейная ипотека", сообщает пресс-служба банка.
В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала, отметили в банке.
Также в рамках соглашения сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, которую организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.
"Предприятия ОПК – наши ключевые клиенты. Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны", - сказал на церемонии подписания председатель ПСБ Петр Фрадков.
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Вчера, 17:05
ПСБ и "Иннопрактика" провели исследование проектов диверсификации в ОПК
500012
Обсудить 0
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
"Ростех" презентовал противодронные системы с искусственным интеллектом
Алексей Навальный
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
Анатолий Бокун
Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
На площади Независимости в Минске собирается оппозиция
В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Эксперты назвали курорты, которые выбрали организованные туристы с детьми
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зеленский поддержал идею о посредничестве ЕС в ситуации в Белоруссии
Т-киллер - клетка иммунной системы, убивающая вирус
Ученые выяснили, как тяжелые инфекции разрушают иммунную систему
Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
На священников в Черногории завели уголовные дела после акций протеста
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Приложение TikTok на экране смартфона
Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму
Восемнадцатый сезон джаза в Коктебеле посетило около семи тысяч зрителей
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил сторонникам "свести с ума" демократов
Писатель Светлана Алексиевич
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния