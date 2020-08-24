https://ria.ru/20200824/ipoteka-1576258922.html

ПСБ реализует для предприятий ОПК льготную ипотечную программу

ПСБ заключил с Минпромторгом России соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, согласно которому сотрудники предприятий ОПК – зарплатные... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:21

2020-08-24T19:21

2020-08-24T19:34

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> заключил с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> России соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, согласно которому сотрудники предприятий ОПК – зарплатные клиенты - смогут приобретать жилье по выгодной ставке в рамках программы "Семейная ипотека", сообщает пресс-служба банка.В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала, отметили в банке.Также в рамках соглашения сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, которую организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

https://ria.ru/20200824/issledovanie-1576252464.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика