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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/intsident-1576249153.html
Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе
МИД Белоруссии вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:01
2020-08-24T18:01
протесты в белоруссии
мид белоруссии
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> МИД Белоруссии вручил послу <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами.Как отметил пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз, накануне вечером с литовской территории запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра."Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем", — заявил он.По данным белорусского Минобороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве подчеркивали, что членам экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> удалось разрешить ситуацию без применения оружия. Военному атташе посольства Литвы выразили протест в связи с нарушением воздушной границы.При этом Вильнюс ранее также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому. Литовские власти считают, что Ми-24 пересек государственную границу в Мядининкае. Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов, в свою очередь, настаивает, что летчики действовали в своем воздушном пространстве в соответствии с международными правилами.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576014039.html
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
А-ха-ха! Воздушные шарики сбили и назвали "зондом". Хорошо, хоть не боевым дроном.
101
В подвеске воздушных шариков, запущенных в Белоруссию со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, заявили в белорусском Минобороны. Маразм крепчает. У шаров обнаружили лазерное наведение на цель?
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литва
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РИА Новости
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мид белоруссии, литва, в мире

Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе

16:01 24.08.2020 (обновлено: 18:01 24.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
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МИНСК, 24 авг — РИА Новости. МИД Белоруссии вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами.
Как отметил пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз, накануне вечером с литовской территории запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра.
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"Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем", — заявил он.
По данным белорусского Минобороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве подчеркивали, что членам экипажей вертолетов Ми-24 удалось разрешить ситуацию без применения оружия. Военному атташе посольства Литвы выразили протест в связи с нарушением воздушной границы.
При этом Вильнюс ранее также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому. Литовские власти считают, что Ми-24 пересек государственную границу в Мядининкае.
Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов, в свою очередь, настаивает, что летчики действовали в своем воздушном пространстве в соответствии с международными правилами.
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Протесты в БелоруссииМИД БелоруссииЛитваВ мире
Популярные комментарии
А-ха-ха! Воздушные шарики сбили и назвали "зондом". Хорошо, хоть не боевым дроном.
24 августа, 16:26
РПРостовский Папа
18300080
В подвеске воздушных шариков, запущенных в Белоруссию со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, заявили в белорусском Минобороны. Маразм крепчает. У шаров обнаружили лазерное наведение на цель?
24 августа, 16:41
Алексей Веселин
13500056
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