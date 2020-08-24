https://ria.ru/20200824/intsident-1576249153.html

Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе

МИД Белоруссии вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:01

2020-08-24T16:01

2020-08-24T18:01

протесты в белоруссии

мид белоруссии

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> МИД Белоруссии вручил послу <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента с воздушными шарами.Как отметил пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз, накануне вечером с литовской территории запустили объект, который нарушил государственную границу и углубился на территорию республики на три километра."Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем", — заявил он.По данным белорусского Минобороны, из Литвы прилетел зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве подчеркивали, что членам экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> удалось разрешить ситуацию без применения оружия. Военному атташе посольства Литвы выразили протест в связи с нарушением воздушной границы.При этом Вильнюс ранее также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому. Литовские власти считают, что Ми-24 пересек государственную границу в Мядининкае. Исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов, в свою очередь, настаивает, что летчики действовали в своем воздушном пространстве в соответствии с международными правилами.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Ростовский Папа А-ха-ха! Воздушные шарики сбили и назвали "зондом". Хорошо, хоть не боевым дроном. 101

Алексей Веселин В подвеске воздушных шариков, запущенных в Белоруссию со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, заявили в белорусском Минобороны. Маразм крепчает. У шаров обнаружили лазерное наведение на цель? 74

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литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, литва, в мире