https://ria.ru/20200824/internet-1576247257.html
Тюменская область начала испытания подключения к интернету соцобъектов
В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура",... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:51
2020-08-24T15:51
2020-08-24T15:52
тюменская область
тюмень
интернет
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура", сообщает региональный департамент информатизации.Согласно утвержденному плану поэтапного подключения социально значимых объектов в регионе на 2020-2021 годы, в текущем году планируется подключить к интернету 303 социально значимых объекта, среди которых 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 108 школ и организаций среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пять объектов Росгвардии.Первые испытания прошли на объектах <a href="https://ria.ru/location_Tjumen" target="_blank">города Тюмени</a> и Тюменского муниципального района. В ходе испытаний производится проверка качества прокладки оптоволоконной линии связи и тестирование подключения к сети. В состав испытательной комиссии входят представители департамента информатизации и центра информационных технологий Тюменской области.
https://ria.ru/20200819/1575984028.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, интернет, общество