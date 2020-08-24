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Тюменская область
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Тюменская область начала испытания подключения к интернету соцобъектов
В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура",... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:51
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тюменская область
тюмень
интернет
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура", сообщает региональный департамент информатизации.Согласно утвержденному плану поэтапного подключения социально значимых объектов в регионе на 2020-2021 годы, в текущем году планируется подключить к интернету 303 социально значимых объекта, среди которых 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 108 школ и организаций среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пять объектов Росгвардии.Первые испытания прошли на объектах <a href="https://ria.ru/location_Tjumen" target="_blank">города Тюмени</a> и Тюменского муниципального района. В ходе испытаний производится проверка качества прокладки оптоволоконной линии связи и тестирование подключения к сети. В состав испытательной комиссии входят представители департамента информатизации и центра информационных технологий Тюменской области.
https://ria.ru/20200819/1575984028.html
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тюмень, интернет, общество

Тюменская область начала испытания подключения к интернету соцобъектов

15:51 24.08.2020 (обновлено: 15:52 24.08.2020)
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© Depositphotos / Natali SammmДевушка печатает на клавиатуре
Девушка печатает на клавиатуре
© Depositphotos / Natali Sammm
ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости. В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура", сообщает региональный департамент информатизации.
Согласно утвержденному плану поэтапного подключения социально значимых объектов в регионе на 2020-2021 годы, в текущем году планируется подключить к интернету 303 социально значимых объекта, среди которых 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 108 школ и организаций среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пять объектов Росгвардии.
Телефонные и интернет-провода
19 августа, 14:13Тюменская область
Более 200 объектов Тюменской области подключены к бесплатному интернету
Первые испытания прошли на объектах города Тюмени и Тюменского муниципального района. В ходе испытаний производится проверка качества прокладки оптоволоконной линии связи и тестирование подключения к сети. В состав испытательной комиссии входят представители департамента информатизации и центра информационных технологий Тюменской области.
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Тюменская областьТюменьИнтернетОбщество
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