https://ria.ru/20200824/internet-1576247257.html

Тюменская область начала испытания подключения к интернету соцобъектов

В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура",... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:51

2020-08-24T15:51

2020-08-24T15:52

тюменская область

тюмень

интернет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574541024_395:446:3244:2048_1400x0_80_0_0_50eca4d0c9cbc56035bb7ede78d9c34b.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 24 авг - РИА Новости.</strong> В Тюменской области начались испытания подключения к интернету социально значимых объектов в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура", сообщает региональный департамент информатизации.Согласно утвержденному плану поэтапного подключения социально значимых объектов в регионе на 2020-2021 годы, в текущем году планируется подключить к интернету 303 социально значимых объекта, среди которых 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 108 школ и организаций среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пять объектов Росгвардии.Первые испытания прошли на объектах <a href="https://ria.ru/location_Tjumen" target="_blank">города Тюмени</a> и Тюменского муниципального района. В ходе испытаний производится проверка качества прокладки оптоволоконной линии связи и тестирование подключения к сети. В состав испытательной комиссии входят представители департамента информатизации и центра информационных технологий Тюменской области.

https://ria.ru/20200819/1575984028.html

тюмень

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, интернет, общество