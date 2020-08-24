https://ria.ru/20200824/grant-1576238094.html

Тюменские одаренные школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей

Школьники Тюменской области, достигшие 14 лет и имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут с 1 сентября подать... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:13

2020-08-24T14:13

2020-08-24T14:36

тюменская область

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. </strong>Школьники <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a>, достигшие 14 лет и имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут с 1 сентября подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей на едином портале госуслуг, сообщает департамент информатизации региона.Чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант может сам школьник, либо его законный представитель, с 1 сентября по 10 октября 2020 года.К электронному заявлению прикрепляются скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также указываются реквизиты расчетного счета. Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года.Претендовать на грант могут и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.Предоставление грантов ведется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575447182.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество