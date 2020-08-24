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Тюменская область
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Тюменские одаренные школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей
Школьники Тюменской области, достигшие 14 лет и имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут с 1 сентября подать... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:13
2020-08-24T14:36
тюменская область
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. </strong>Школьники <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a>, достигшие 14 лет и имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут с 1 сентября подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей на едином портале госуслуг, сообщает департамент информатизации региона.Чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант может сам школьник, либо его законный представитель, с 1 сентября по 10 октября 2020 года.К электронному заявлению прикрепляются скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также указываются реквизиты расчетного счета. Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года.Претендовать на грант могут и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.Предоставление грантов ведется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".
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60
общество

Тюменские одаренные школьники могут получить грант в 125 тысяч рублей

14:13 24.08.2020 (обновлено: 14:36 24.08.2020)
179
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Школьники Тюменской области, достигшие 14 лет и имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут с 1 сентября подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей на едином портале госуслуг, сообщает департамент информатизации региона.
Чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант может сам школьник, либо его законный представитель, с 1 сентября по 10 октября 2020 года.
К электронному заявлению прикрепляются скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также указываются реквизиты расчетного счета. Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года.
Претендовать на грант могут и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
Логотип Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
6 августа, 14:27
Участники форума "ОстроVа" получат гранты от Росмолодежи
Предоставление грантов ведется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".
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