https://ria.ru/20200824/garmash-1576264817.html

Гармаш рассказал, чем занимается после ухода из "Современника"

Актер Сергей Гармаш сообщил журналистам, что после ухода из театра "Современник" он отдыхает. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:38

2020-08-24T23:38

2020-08-24T23:38

культура

современник (театр)

сергей гармаш

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> сообщил журналистам, что после ухода из театра "<a href="https://ria.ru/organization_Teatr_Sovremennik" target="_blank">Современник</a>" он отдыхает."Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю", - сказал Гармаш в кулуарах премии "ТЭФИ - Летопись Победы", отвечая на вопрос о своей текущей деятельности.Ранее Гармаш объявил, что уходит из труппы "Современника". Позже в Telegram появилась информация, что актер планирует открыть собственный театр, спонсором которого может выступить бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Alisher_Usmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алишер Усманов</a>.

https://ria.ru/20200803/1575326401.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, современник (театр), сергей гармаш