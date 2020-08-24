https://ria.ru/20200824/garmash-1576264817.html
Гармаш рассказал, чем занимается после ухода из "Современника"
Актер Сергей Гармаш сообщил журналистам, что после ухода из театра "Современник" он отдыхает. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:38
2020-08-24T23:38
2020-08-24T23:38
культура
современник (театр)
сергей гармаш
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> сообщил журналистам, что после ухода из театра "<a href="https://ria.ru/organization_Teatr_Sovremennik" target="_blank">Современник</a>" он отдыхает."Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю", - сказал Гармаш в кулуарах премии "ТЭФИ - Летопись Победы", отвечая на вопрос о своей текущей деятельности.Ранее Гармаш объявил, что уходит из труппы "Современника". Позже в Telegram появилась информация, что актер планирует открыть собственный театр, спонсором которого может выступить бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Alisher_Usmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алишер Усманов</a>.
https://ria.ru/20200803/1575326401.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, современник (театр), сергей гармаш