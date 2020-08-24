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https://ria.ru/20200824/garmash-1576264817.html
Гармаш рассказал, чем занимается после ухода из "Современника"
Актер Сергей Гармаш сообщил журналистам, что после ухода из театра "Современник" он отдыхает. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:38
2020-08-24T23:38
культура
современник (театр)
сергей гармаш
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> сообщил журналистам, что после ухода из театра "<a href="https://ria.ru/organization_Teatr_Sovremennik" target="_blank">Современник</a>" он отдыхает."Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю", - сказал Гармаш в кулуарах премии "ТЭФИ - Летопись Победы", отвечая на вопрос о своей текущей деятельности.Ранее Гармаш объявил, что уходит из труппы "Современника". Позже в Telegram появилась информация, что актер планирует открыть собственный театр, спонсором которого может выступить бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Alisher_Usmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алишер Усманов</a>.
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культура, современник (театр), сергей гармаш

Гармаш рассказал, чем занимается после ухода из "Современника"

23:38 24.08.2020
950
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Актер Сергей Гармаш сообщил журналистам, что после ухода из театра "Современник" он отдыхает.
"Я не хочу ничего говорить, мне не о чем говорить, я отдыхаю", - сказал Гармаш в кулуарах премии "ТЭФИ - Летопись Победы", отвечая на вопрос о своей текущей деятельности.
Ранее Гармаш объявил, что уходит из труппы "Современника". Позже в Telegram появилась информация, что актер планирует открыть собственный театр, спонсором которого может выступить бизнесмен Алишер Усманов.
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
3 августа, 20:09Культура
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
1352007
Обсудить 3
КультураСовременник (театр)Сергей Гармаш
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