https://ria.ru/20200824/flag-1576255403.html
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:00
2020-08-24T18:00
2020-08-24T18:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
гомель
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Участник акции протеста в белорусском <a href="https://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank">Гомеле</a> заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный стяг", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность молодого человека, им оказался 23-летний местный житель, которого на днях задержали. В пресс-службе уточнили, что он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте."Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок - озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами", - сообщили в МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200815/1575837785.html
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576085108.html
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Борцы за свободу, ага...
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Дмитрий Донской
Расстрелять
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белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, гомель, в мире
МИНСК, 24 авг - РИА Новости.
Участник акции протеста в белорусском Гомеле
заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии
.
"Инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный стяг", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность молодого человека, им оказался 23-летний местный житель, которого на днях задержали. В пресс-службе уточнили, что он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте.
"Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок - озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами", - сообщили в МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН
сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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