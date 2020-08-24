Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/flag-1576255403.html
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:00
2020-08-24T18:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
гомель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576097363_0:0:3190:1794_1400x0_80_0_0_c780c371c4c9bf394320348702b78cdc.jpg
<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Участник акции протеста в белорусском <a href="https://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank">Гомеле</a> заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный стяг", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность молодого человека, им оказался 23-летний местный житель, которого на днях задержали. В пресс-службе уточнили, что он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте."Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок - озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами", - сообщили в МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200815/1575837785.html
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576085108.html
Борцы за свободу, ага...
40
Расстрелять
35
12
белоруссия
гомель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576097363_230:0:2961:2048_1400x0_80_0_0_3d175074280139bcd835a76a01f90c0b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, гомель, в мире

Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

18:00 24.08.2020
4228
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖители Минска слушают выступление артистов Минской филармонии на площади перед зданием концертного зала
Жители Минска слушают выступление артистов Минской филармонии на площади перед зданием концертного зала
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный стяг", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность молодого человека, им оказался 23-летний местный житель, которого на днях задержали. В пресс-службе уточнили, что он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте.
"Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок - озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами", - сообщили в МВД.
Участники акции протеста в Минске
15 августа, 20:33Протесты в Белоруссии
На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
21 августа, 11:52Протесты в Белоруссии
Цепкало заявил, что оппозиция хорошо относится к нынешнему флагу страны
1035322043
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНГомельВ мире
Популярные комментарии
Борцы за свободу, ага...
24 августа, 18:03
rralf4002
3250003
Расстрелять
24 августа, 18:10
Дмитрий Донской
2450213
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии
Писатель Светлана Алексиевич
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Белорусских протестующих призвали не опираться на "импортные эмоции"
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Экономист оценил угрозу закрытия бастующих заводов в Белоруссии
Анатолий Бокун
Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зеленский поддержал идею о посредничестве ЕС в ситуации в Белоруссии
Автомобиль с водородным двигателем
Ученые приблизились к созданию дешевых водородных автомобилей
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии
Алексей Навальный
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
На площади Независимости в Минске собирается оппозиция
В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Милиция Белоруссии
СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием "журналистов"
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
В центре Минска включили громкоговорители
В Минске началась акция сторонников оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния