https://ria.ru/20200824/filippiny-1576221566.html

На юге Филиппин прогремели два взрыва

Не менее девяти человек погибли 17 получили ранения в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:55

2020-08-24T09:55

2020-08-24T09:55

филиппины

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Не менее девяти человек погибли 17 получили ранения в результате двух взрывов в городе Холо на юге <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппин</a>, передает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>По данным агентства, первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, а второй через час рядом с церковью в 70 метрах от места первого инцидента.Издание <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/at-least-5-killed-in-twin-explosions-in-southern-philippines" target="_blank">Straight Times</a> сообщает, что первый взрыв произошел рядом с армейским грузовиком, припаркованным перед офисным зданием на городской площади. В результате погибли пять военных.Представитель военного спецназа провинции капитан Рекс Пайот сообщил, что погибшие солдаты помогали местным властям, координирующим борьбу с пандемией коронавируса.

филиппины

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, в мире