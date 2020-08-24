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На юге Филиппин прогремели два взрыва
Не менее девяти человек погибли 17 получили ранения в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:55
2020-08-24T09:55
филиппины
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Не менее девяти человек погибли 17 получили ранения в результате двух взрывов в городе Холо на юге <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппин</a>, передает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>По данным агентства, первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, а второй через час рядом с церковью в 70 метрах от места первого инцидента.Издание <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/at-least-5-killed-in-twin-explosions-in-southern-philippines" target="_blank">Straight Times</a> сообщает, что первый взрыв произошел рядом с армейским грузовиком, припаркованным перед офисным зданием на городской площади. В результате погибли пять военных.Представитель военного спецназа провинции капитан Рекс Пайот сообщил, что погибшие солдаты помогали местным властям, координирующим борьбу с пандемией коронавируса.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
филиппины, в мире

На юге Филиппин прогремели два взрыва

09:55 24.08.2020
771
© Фото : Philippine Red CrossВолонтер Филиппинского красного креста оказывает помощь мужчине пострадавшему при взрыве в городе Холо
Волонтер Филиппинского красного креста оказывает помощь мужчине пострадавшему при взрыве в городе Холо
© Фото : Philippine Red Cross
Волонтер Филиппинского красного креста оказывает помощь мужчине пострадавшему при взрыве в городе Холо
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Не менее девяти человек погибли 17 получили ранения в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин, передает агентство Синьхуа.
По данным агентства, первый взрыв прогремел около полудня рядом с бакалейным магазином, а второй через час рядом с церковью в 70 метрах от места первого инцидента.
Издание Straight Times сообщает, что первый взрыв произошел рядом с армейским грузовиком, припаркованным перед офисным зданием на городской площади. В результате погибли пять военных.
Представитель военного спецназа провинции капитан Рекс Пайот сообщил, что погибшие солдаты помогали местным властям, координирующим борьбу с пандемией коронавируса.
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ФилиппиныВ мире
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