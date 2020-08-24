https://ria.ru/20200824/ege-1576262701.html

В Свердловской области пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд

Семидесятитрехлетний пенсионер в Свердловской области в этом году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:15

2020-08-24T21:15

2020-08-24T21:15

свердловская область

единый государственный экзамен (егэ)

свердловская область

образование - общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Семидесятитрехлетний пенсионер в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> в этом году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова.Департамент информполитики Свердловской области уточняет, что 128 свердловских выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов, а восемь получили максимальный результат по двум предметам."Всего в этом году ЕГЭ в регионе сдавали более 17 тысяч человек, в том числе более 100 жителей других областей – те, кто был вынужден остаться в Свердловской области по причинам, связанным с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

https://sn.ria.ru/20200814/1575789360.html

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), свердловская область, образование - общество