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Свердловская область
Свердловская область
https://ria.ru/20200824/ege-1576262701.html
В Свердловской области пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд
Семидесятитрехлетний пенсионер в Свердловской области в этом году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:15
2020-08-24T21:15
свердловская область
единый государственный экзамен (егэ)
свердловская область
образование - общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Семидесятитрехлетний пенсионер в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> в этом году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова.Департамент информполитики Свердловской области уточняет, что 128 свердловских выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов, а восемь получили максимальный результат по двум предметам."Всего в этом году ЕГЭ в регионе сдавали более 17 тысяч человек, в том числе более 100 жителей других областей – те, кто был вынужден остаться в Свердловской области по причинам, связанным с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
https://sn.ria.ru/20200814/1575789360.html
свердловская область
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единый государственный экзамен (егэ), свердловская область, образование - общество

В Свердловской области пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд

21:15 24.08.2020
3627
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Семидесятитрехлетний пенсионер в Свердловской области в этом году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова.

"Традиционный 73-летний участник в этом году сдавал ЕГЭ в четвертый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании. Возможно, это было связано с минимизацией взаимодействия с другими участниками в связи с противоэпидемической ситуацией. Возможно, есть какие-то другие причины", - сказала она.

Департамент информполитики Свердловской области уточняет, что 128 свердловских выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов, а восемь получили максимальный результат по двум предметам.
"Всего в этом году ЕГЭ в регионе сдавали более 17 тысяч человек, в том числе более 100 жителей других областей – те, кто был вынужден остаться в Свердловской области по причинам, связанным с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
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Свердловская областьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Свердловская областьОбразование - Общество
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