В Свердловской области пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Семидесятитрехлетний пенсионер в Свердловской области в этом году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз, сообщила журналистам в понедельник начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяна Умнова.
"Традиционный 73-летний участник в этом году сдавал ЕГЭ в четвертый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании. Возможно, это было связано с минимизацией взаимодействия с другими участниками в связи с противоэпидемической ситуацией. Возможно, есть какие-то другие причины", - сказала она.
Департамент информполитики Свердловской области уточняет, что 128 свердловских выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов, а восемь получили максимальный результат по двум предметам.
"Всего в этом году ЕГЭ в регионе сдавали более 17 тысяч человек, в том числе более 100 жителей других областей – те, кто был вынужден остаться в Свердловской области по причинам, связанным с эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.