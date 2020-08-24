https://ria.ru/20200824/efremov-1576264322.html

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру, поскольку получает угрозы. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:10

2020-08-24T23:10

2020-08-24T23:59

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет и <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a>, поскольку получает угрозы."На меня оказывается колоссальное давление. Мне известно, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении меня к уголовной ответственности. Это делается, чтобы я отказался от дела", — рассказал он.В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг Пашаева, так как над ним, по утверждению артиста, "посмеивались" представители потерпевшей стороны. Однако сегодня стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, позже мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако уже в августе на слушаниях по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html

https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576251454.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия