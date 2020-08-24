Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/efremov-1576248707.html
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новое соглашение о сотрудничестве. Об этом РИА Новости сообщил сам... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:56
2020-08-24T16:36
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576002984_0:0:2985:1680_1400x0_80_0_0_ee5c20df3acfa533dbbb410613c46927.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, ранее отказавшийся от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, заключил с ним новое соглашение о сотрудничестве. Об этом РИА Новости сообщил сам юрист. В минувшую пятницу Ефремов заявил на заседании Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что намерен оставить Пашаева в качестве консультанта и нанять другого специалиста, "посильнее": по словам самого артиста, его новыми защитниками могли стать Генри Резник или Генрих Падва.Отказ от услуг Пашаева Ефремов объяснил тем, что над его юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank">Александр Добровинский</a>. ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576233147.html
https://ria.ru/20200824/efremov-1576247425.html
https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html
Утомили уже эти напёрсточники.
199
Будет снова знакомиться с делом? )
181
68
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576002984_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_ecf5c077232175485b7a35efcca84a6e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

15:56 24.08.2020 (обновлено: 16:36 24.08.2020)
60877
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новое соглашение о сотрудничестве. Об этом РИА Новости сообщил сам юрист.

"Мы только-только заключили соглашение", — заявил собеседник агентства.

В минувшую пятницу Ефремов заявил на заседании Пресненского суда Москвы, что намерен оставить Пашаева в качестве консультанта и нанять другого специалиста, "посильнее": по словам самого артиста, его новыми защитниками могли стать Генри Резник или Генрих Падва.
Отказ от услуг Пашаева Ефремов объяснил тем, что над его юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Вчера, 12:25
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 15:48
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Никита Джигурда
Вчера, 12:03
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
144926440193
Обсудить 68
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Утомили уже эти напёрсточники.
24 августа, 15:58
Андрей
18940600
Будет снова знакомиться с делом? )
24 августа, 16:01
Александр Аникин
4312511110
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата
Актер Никита Джигурда
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США
Три самолета-разведчика попытались приблизиться к российской границе
Участники Марша непокоренных во Львове в честь Дня независимости Украины
Названа главная проблема Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния