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https://ria.ru/20200824/efremov-1576247425.html
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил, что во время смертельного ДТП в центре Москвы мог находиться не за рулем своего автомобиля, а на пассажирском сидении. Об этом... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:48
2020-08-24T23:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> заявил, что во время смертельного ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> мог находиться не за рулем своего автомобиля, а на пассажирском сидении. Об этом сообщила газета<a href="https://www.kp.ru/online/news/3988449/" target="_blank"> "Комсомольская правда"</a>.Такое предположение он озвучил во время сегодняшнего слушания в суде. По его словам, на пассажирском сидении сработала подушка безопасности. Он также призвал проверить работу его автомобиля."Не проверить электронику в американской машине — как минимум странно. Подушка безопасности пассажира сработала, возможно, там был я", — допустил Ефремов.Артист признался, что по-прежнему не помнит ничего из событий того дня.Помимо этого, он указал на неточность заявлений судмедэксперта."Она говорила, что машину с пострадавшим поворачивали по часовой стрелке, поэтому Захарову не могло стать хуже. Хотя на видео видно, что машину поворачивали против", — отметил актер.Он также упомянул, что каждые десять минут с его телефона шел вызов на определенный номер, его принадлежность не уточняется.Следующее заседание по делу пройдет 31 августа.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваПо версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html
https://ria.ru/20200824/ruki-bazuki-1576222568.html
https://ria.ru/20200823/solovev-1576194927.html
Возможно, что на самом деле это погибший сидел за рулем машины Ефремова. Потом перебрался за руль своей и умер.
93
Ответить по мужски у него кишка тонка. Изворачивается, как уж на сковороде.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП

15:48 24.08.2020 (обновлено: 23:51 24.08.2020)
12045
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов заявил, что во время смертельного ДТП в центре Москвы мог находиться не за рулем своего автомобиля, а на пассажирском сидении. Об этом сообщила газета "Комсомольская правда".
Такое предположение он озвучил во время сегодняшнего слушания в суде. По его словам, на пассажирском сидении сработала подушка безопасности. Он также призвал проверить работу его автомобиля.
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"Не проверить электронику в американской машине — как минимум странно. Подушка безопасности пассажира сработала, возможно, там был я", — допустил Ефремов.
Артист признался, что по-прежнему не помнит ничего из событий того дня.
Помимо этого, он указал на неточность заявлений судмедэксперта.
"Она говорила, что машину с пострадавшим поворачивали по часовой стрелке, поэтому Захарову не могло стать хуже. Хотя на видео видно, что машину поворачивали против", — отметил актер.
Блогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
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Он также упомянул, что каждые десять минут с его телефона шел вызов на определенный номер, его принадлежность не уточняется.
Следующее заседание по делу пройдет 31 августа.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Возможно, что на самом деле это погибший сидел за рулем машины Ефремова. Потом перебрался за руль своей и умер.
24 августа, 15:50
ЛКЛысый Кучерявый
7293603
Ответить по мужски у него кишка тонка. Изворачивается, как уж на сковороде.
24 августа, 15:59
Павел Герасимов
8400101
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