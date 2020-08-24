https://ria.ru/20200824/dtp-1576223071.html

В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье

Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:28

2020-08-24T10:28

2020-08-24T11:59

ялта

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHakhov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шахов</a>.Трагедия произошла в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялта</a>). Во время движения по грунтовой дороге автомобиль "Нива" опрокинулся и скатился в ущелье.Женщина при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуирована из ущелья и передана врачам. Ей оказывается медицинская помощь.

ялта

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия