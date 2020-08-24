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В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье
Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:28
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ялта
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHakhov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шахов</a>.Трагедия произошла в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялта</a>). Во время движения по грунтовой дороге автомобиль "Нива" опрокинулся и скатился в ущелье.Женщина при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуирована из ущелья и передана врачам. Ей оказывается медицинская помощь.
ялта
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ялта, происшествия

В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье

10:28 24.08.2020 (обновлено: 11:59 24.08.2020)
18210
© Фото : Министерство чрезвычайных ситуаций Республики КрымПоследствия ДТП в районе горы Кемаль-Эгерек в Крыму
Последствия ДТП в районе горы Кемаль-Эгерек в Крыму
© Фото : Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Трагедия произошла в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ Ялта). Во время движения по грунтовой дороге автомобиль "Нива" опрокинулся и скатился в ущелье.
"Автомобиль скатился по склону на расстоянии около 300 метров, в результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, женщина получила многочисленные ушибы", - сказал журналистам Шахов.
Женщина при помощи альпинистского снаряжения и носилок эвакуирована из ущелья и передана врачам. Ей оказывается медицинская помощь.
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25 февраля, 09:31
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ЯлтаПроисшествия
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