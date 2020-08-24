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https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:32
2020-08-24T22:32
ситуация на украине
донбасс
леонид кравчук
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять."Нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: "Не стреляйте"… Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил - военные говорят, я с ними общаюсь - для того чтобы остановить этот беспорядок", - сказал он в интервью "Украинскому радио", опубликованном в понедельник на <a href="https://www.youtube.com/c/pravda_com/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> радиостанции.На вопрос, должно ли высшее руководство страны в 2014 году нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, он ответил: "Абсолютно".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html
https://ria.ru/20200819/1575962173.html
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донбасс
республика крым
украина
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ситуация на украине, донбасс, леонид кравчук, республика крым, украина, в мире

Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе

22:32 24.08.2020
6098
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять.
"Нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: "Не стреляйте"… Если бы из Киева было точное и ясное указание, достаточно было сил - военные говорят, я с ними общаюсь - для того чтобы остановить этот беспорядок", - сказал он в интервью "Украинскому радио", опубликованном в понедельник на YouTube-канале радиостанции.
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На вопрос, должно ли высшее руководство страны в 2014 году нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, он ответил: "Абсолютно".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеДонбассЛеонид КравчукРеспублика КрымУкраинаВ мире
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