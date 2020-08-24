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https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576233147.html
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:25
2020-08-24T16:13
дтп с участием михаила ефремова
эльман пашаев
александр добровинский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/news/309320/vse-idet-kobvinitelnomu-prigovoru-dobrovinskij-polucil-sverhinteresnuu-informaciu-podelu-efremova/" target="_blank">Пятый канал</a>. В пятницу Ефремов отказался от своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргородской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а другой человек.Актеру грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, 8 июня он устроил пьяное ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Водитель машины, с которой столкнулся Jeep Grand Cherokee Ефремова, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html
Будем надеяться, что эта информация, поможет принять судью жесткое решение и усадить на нары этого алкаша и убийцу.
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да да, охотно верим! Уже было показание свидетеля, который ясно дал понять что Ефремов не был за рулём! Но продажный суд отклонил показания, просто хотят закрыть невиновного человека!
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дтп с участием михаила ефремова, эльман пашаев, александр добровинский, москва, происшествия

Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова

12:25 24.08.2020 (обновлено: 16:13 24.08.2020)
28871
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщил Пятый канал.
"Мы получили новую информацию, очень важную для нас. Все узнаете, когда снова начнется суд. Все хорошо для наших доверителей. Информация сверхнужная и сверхинтересная", — рассказал Добровинский.
В пятницу Ефремов отказался от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а другой человек.
Актеру грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, 8 июня он устроил пьяное ДТП в центре Москвы. Водитель машины, с которой столкнулся Jeep Grand Cherokee Ефремова, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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160951514
Обсудить 11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЭльман ПашаевАлександр ДобровинскийМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Будем надеяться, что эта информация, поможет принять судью жесткое решение и усадить на нары этого алкаша и убийцу.
24 августа, 12:32
Арсений Новиков
8301004
да да, охотно верим! Уже было показание свидетеля, который ясно дал понять что Ефремов не был за рулём! Но продажный суд отклонил показания, просто хотят закрыть невиновного человека!
24 августа, 13:13
СФСемён Фролов
5700454
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