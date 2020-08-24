https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576233147.html
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:25
2020-08-24T12:25
2020-08-24T16:13
дтп с участием михаила ефремова
эльман пашаев
александр добровинский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/news/309320/vse-idet-kobvinitelnomu-prigovoru-dobrovinskij-polucil-sverhinteresnuu-informaciu-podelu-efremova/" target="_blank">Пятый канал</a>. В пятницу Ефремов отказался от своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргородской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а другой человек.Актеру грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, 8 июня он устроил пьяное ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Водитель машины, с которой столкнулся Jeep Grand Cherokee Ефремова, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html
Арсений Новиков
Будем надеяться, что эта информация, поможет принять судью жесткое решение и усадить на нары этого алкаша и убийцу.
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Семён Фролов
да да, охотно верим! Уже было показание свидетеля, который ясно дал понять что Ефремов не был за рулём! Но продажный суд отклонил показания, просто хотят закрыть невиновного человека!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, эльман пашаев, александр добровинский, москва, происшествия