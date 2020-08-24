https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576233147.html

Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:25

2020-08-24T12:25

2020-08-24T16:13

дтп с участием михаила ефремова

эльман пашаев

александр добровинский

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575484605_0:130:3180:1919_1400x0_80_0_0_b1c7e40f6b732141d639b905bcf08ae1.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> получил "сверхинтересную" информацию по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/news/309320/vse-idet-kobvinitelnomu-prigovoru-dobrovinskij-polucil-sverhinteresnuu-informaciu-podelu-efremova/" target="_blank">Пятый канал</a>. В пятницу Ефремов отказался от своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргородской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а другой человек.Актеру грозит до 12 лет колонии. По версии следствия, 8 июня он устроил пьяное ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Водитель машины, с которой столкнулся Jeep Grand Cherokee Ефремова, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html

Арсений Новиков Будем надеяться, что эта информация, поможет принять судью жесткое решение и усадить на нары этого алкаша и убийцу. 102

Семён Фролов да да, охотно верим! Уже было показание свидетеля, который ясно дал понять что Ефремов не был за рулём! Но продажный суд отклонил показания, просто хотят закрыть невиновного человека! 70

11

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, эльман пашаев, александр добровинский, москва, происшествия