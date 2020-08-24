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СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
Счетная палата РФ видит риски для исполнения федерального бюджета в следующем финансовом году из-за практики выплаты промежуточных дивидендов госкомпаниями,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T00:30
2020-08-24T00:30
россия
счетная палата рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетная палата РФ</a> видит риски для исполнения федерального бюджета в следующем финансовом году из-за практики выплаты промежуточных дивидендов госкомпаниями, соответствующие выводы содержатся в опубликованных ведомством материалах по итогам проверки исполнения закона о федеральном бюджете Росимуществом в 2019 году.Потенциальным резервом поступлений дивидендов в бюджет, по мнению аудиторов, являются минимизация количества решений правительства об уменьшении размера дивидендов для отдельных госкомпаний, а также повышение эффективности администрирования задолженности по уплате дивидендов, которая по состоянию на 1 января 2020 года составила 236,3 миллиона рублей.Аудиторы отмечают, что, как и в предыдущие годы, в 2019 году основной объем поступивших в бюджет дивидендов (86,7% от общего объема) в сумме 382,6 миллиарда рублей обеспечен 13-ю крупнейшими плательщиками. Всего по итогам 2018 года 244 акционерных общества осуществили перечисление дивидендов в федеральный бюджет.Так, "Газпром" перечислил 150,9 миллиарда рублей, или 34,2% общей суммы, "Роснефтегаз" - 85,2 миллиарда рублей (19,3%), "Транснефть" - 61 миллиард рублей (13,8%), "Алроса" - 19,3 миллиарда рублей (4,4%), РЖД - 13,4 миллиарда рублей (3%), "Русгидро" - 9,7 миллиарда рублей (2,2%), "Дом.РФ" - 9,6 миллиарда рублей (2,2%).Банк ВТБ принес в бюджет 8,7 миллиарда рублей дивидендов, или 2%, "Ростелеком" - 6,3 миллиарда рублей (1,4%), "Зарубежнефть" - 4,5 миллиарда рублей (1,4%), "Гознак" - 5,3 миллиарда рублей (1,2%), "Россети" - 4,2 миллиарда рублей (1%), НМТП - 2,9 миллиарда рублей (0,7%).По итогам 2018 года большинство крупнейших акционерных обществ ("Алроса", "Транснефть", "Аэрофлот", "Русгидро", "Совкомфлот", "Дом.РФ", "Зарубежнефть", "Ростелеком", НМТП, Россельхозбанк, ОЗК, РНКБ и ФСК ЕЭС) приняли решения о направлении на выплату дивидендов акционерам обществ в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако ряду компаний правительство разрешило платить меньше ("Газпром", "Роснефтегаз", ВТБ, РЖД).
https://ria.ru/20170228/1488882378.html
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россия
РИА Новости
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россия, счетная палата рф, экономика

СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями

00:30 24.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риски для исполнения федерального бюджета в следующем финансовом году из-за практики выплаты промежуточных дивидендов госкомпаниями, соответствующие выводы содержатся в опубликованных ведомством материалах по итогам проверки исполнения закона о федеральном бюджете Росимуществом в 2019 году.
"Существующая последние четыре года практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году", - говорится в материалах.
Потенциальным резервом поступлений дивидендов в бюджет, по мнению аудиторов, являются минимизация количества решений правительства об уменьшении размера дивидендов для отдельных госкомпаний, а также повышение эффективности администрирования задолженности по уплате дивидендов, которая по состоянию на 1 января 2020 года составила 236,3 миллиона рублей.
Нефтяная платформа. Архивное фото
28 февраля 2017, 07:11
"Газпром Нефть" ожидает рекордных дивидентов на акцию по итогам 2016 года
Аудиторы отмечают, что, как и в предыдущие годы, в 2019 году основной объем поступивших в бюджет дивидендов (86,7% от общего объема) в сумме 382,6 миллиарда рублей обеспечен 13-ю крупнейшими плательщиками. Всего по итогам 2018 года 244 акционерных общества осуществили перечисление дивидендов в федеральный бюджет.
Так, "Газпром" перечислил 150,9 миллиарда рублей, или 34,2% общей суммы, "Роснефтегаз" - 85,2 миллиарда рублей (19,3%), "Транснефть" - 61 миллиард рублей (13,8%), "Алроса" - 19,3 миллиарда рублей (4,4%), РЖД - 13,4 миллиарда рублей (3%), "Русгидро" - 9,7 миллиарда рублей (2,2%), "Дом.РФ" - 9,6 миллиарда рублей (2,2%).
Банк ВТБ принес в бюджет 8,7 миллиарда рублей дивидендов, или 2%, "Ростелеком" - 6,3 миллиарда рублей (1,4%), "Зарубежнефть" - 4,5 миллиарда рублей (1,4%), "Гознак" - 5,3 миллиарда рублей (1,2%), "Россети" - 4,2 миллиарда рублей (1%), НМТП - 2,9 миллиарда рублей (0,7%).
По итогам 2018 года большинство крупнейших акционерных обществ ("Алроса", "Транснефть", "Аэрофлот", "Русгидро", "Совкомфлот", "Дом.РФ", "Зарубежнефть", "Ростелеком", НМТП, Россельхозбанк, ОЗК, РНКБ и ФСК ЕЭС) приняли решения о направлении на выплату дивидендов акционерам обществ в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако ряду компаний правительство разрешило платить меньше ("Газпром", "Роснефтегаз", ВТБ, РЖД).
Рубли
21 июля 2016, 12:34
ГК"Эталон" планирует увеличить дивиденты акционерам компанииГруппа компаний "Эталон" планирует увеличить дивиденты акционерам компании, рассказал журналистам гендиректор ГК Вячеслав Заренков.
202007
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
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