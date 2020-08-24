https://ria.ru/20200824/damask-1576243598.html

Премьер Сирии назвал цель теракта в Дамаске

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус назвал подрыв газопровода в пригороде Дамаска "посланием" террористов в преддверии переговоров малой группы Конституционного... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:03

2020-08-24T15:03

2020-08-24T15:03

сирия

дамаск (город)

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> Хусейн Арнус назвал подрыв газопровода в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a> "посланием" террористов в преддверии переговоров малой группы Конституционного комитета САР, которая в понедельник возобновляет работу в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a>.В ночь на понедельник произошел мощный взрыв на газопроводе между поселениями Дмъейр и Адра в пригороде сирийской столицы. Впоследствии была прекращена подача электроэнергии по всей стране. Сирийские власти заявили, что причиной взрыва стал теракт. Подачу электричества в большей степени удалось восстановить через три часа после взрыва. К утру понедельника пожарные бригады при содействии армии локализовали пожар и приступили к ремонтным работам.Конституционный комитет Сирии возобновляет в понедельник работу после девятимесячного перерыва. Представители правительства и оппозиции вновь соберутся в Женеве под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в составе малой группы, чтобы продолжить обсуждение новой конституции страны.Премьер сообщил, что ремонт на газопроводе планируется завершить в течение дня.По словам премьер-министра, подачу электроэнергии удалось восстановить в сирийских провинциях на 60% уже через три часа после взрыва. В Дамаске электроснабжение вернулось через час.

https://ria.ru/20200821/siriya-1576115002.html

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, дамаск (город), в мире