https://ria.ru/20200824/boeviki-1576221624.html

ФСБ ликвидировала канал вербовки террористов

ФСБ раскрыла канал вербовки боевиков ИГ*, которых планировали перебросить в Сирию. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:55

2020-08-24T09:55

2020-08-24T11:08

снг

александр бортников

тюменская область

сирия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> раскрыла канал вербовки боевиков ИГ*, которых планировали перебросить в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a>. Спецоперация прошла в Татарстане, Дагестане и <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Организатор задержан. По данным следствия, он вербовал и переправлял россиян и граждан других стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> в Арабскую Республику.Силовики раскрыли схемы финансирования террористов и маршруты конспиративного передвижения боевиков. Возбуждено уголовное дело.Как докладывал в середине июня директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

Егор Панкратов Молодцы чекисты!!! 39

mgla Спасибо, ребята! 37

7

тюменская область

сирия

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ликвидации канала вербовки боевиков ИГ*. Видео ФСБ ФСБ раскрыла канал вербовки боевиков ИГ*, которых планировали перебросить в Сирию. Спецоперация прошла в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Организатор задержан. 2020-08-24T09:55 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, александр бортников, тюменская область, сирия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия