https://ria.ru/20200824/boeviki-1576221624.html
ФСБ ликвидировала канал вербовки террористов
ФСБ раскрыла канал вербовки боевиков ИГ*, которых планировали перебросить в Сирию. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:55
2020-08-24T09:55
2020-08-24T11:08
снг
александр бортников
тюменская область
сирия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> раскрыла канал вербовки боевиков ИГ*, которых планировали перебросить в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a>. Спецоперация прошла в Татарстане, Дагестане и <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Организатор задержан. По данным следствия, он вербовал и переправлял россиян и граждан других стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> в Арабскую Республику.Силовики раскрыли схемы финансирования террористов и маршруты конспиративного передвижения боевиков. Возбуждено уголовное дело.Как докладывал в середине июня директор ФСБ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
Егор Панкратов
Молодцы чекисты!!!
39
7
тюменская область
сирия
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры ликвидации канала вербовки боевиков ИГ*. Видео ФСБ
ФСБ раскрыла канал вербовки боевиков ИГ*, которых планировали перебросить в Сирию.
Спецоперация прошла в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.
Организатор задержан.
2020-08-24T09:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, александр бортников, тюменская область, сирия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия