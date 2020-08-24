https://ria.ru/20200824/bezrabotitsa-1576241967.html
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:28
2020-08-24T14:28
2020-08-24T19:02
россия
василий голубев
владимир путин
ростовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с губернатором Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василием Голубевым</a> назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда."И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю еще раз, Ростов – это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", - сказал Путин.Он также призвал Голубева обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры."Количество врачей в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20200714/1574354155.html
Ольга Кудрявцева
Самая большая беда в России - это не безработица, а работа за гроши. Всю жизнь пашем, а на достойную жизнь заработать не можем. Господа богатеи, если не будет дворников, санитарок, нянечек в детсадах и т.д. и т.п., кто же вас обслуживать будет? Почему люди получают за свой тяжелый труд копейки???
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Pawel Zverev
Начинать надо с коррупции и распила госбюджета. Безработица это следствие
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россия
ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий голубев, владимир путин, ростовская область, общество