Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/bezrabotitsa-1576241967.html
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:28
2020-08-24T19:02
россия
василий голубев
владимир путин
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576238825_0:271:2872:1887_1400x0_80_0_0_61387bc481d4e13e39021c08396c145a.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с губернатором Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василием Голубевым</a> назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда."И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю еще раз, Ростов – это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", - сказал Путин.Он также призвал Голубева обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры."Количество врачей в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20200714/1574354155.html
Самая большая беда в России - это не безработица, а работа за гроши. Всю жизнь пашем, а на достойную жизнь заработать не можем. Господа богатеи, если не будет дворников, санитарок, нянечек в детсадах и т.д. и т.п., кто же вас обслуживать будет? Почему люди получают за свой тяжелый труд копейки???
249
Начинать надо с коррупции и распила госбюджета. Безработица это следствие
198
58
россия
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576238825_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_898b781c0ea40e2105a3c901ded9ba5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий голубев, владимир путин, ростовская область, общество

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

14:28 24.08.2020 (обновлено: 19:02 24.08.2020)
64580
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
"И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. Но повторяю еще раз, Ростов – это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", - сказал Путин.
Банкомат
14 июля, 19:32
В России сравнили зарплаты мужчин и женщин
Он также призвал Голубева обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры.
"Количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", - сказал глава государства.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
46549851132
Обсудить 58
РоссияВасилий ГолубевВладимир ПутинРостовская областьОбщество
Популярные комментарии
Самая большая беда в России - это не безработица, а работа за гроши. Всю жизнь пашем, а на достойную жизнь заработать не можем. Господа богатеи, если не будет дворников, санитарок, нянечек в детсадах и т.д. и т.п., кто же вас обслуживать будет? Почему люди получают за свой тяжелый труд копейки???
24 августа, 14:44
ОКОльга Кудрявцева
206513213
Начинать надо с коррупции и распила госбюджета. Безработица это следствие
24 августа, 14:35
Pawel Zverev
183004011
Рекомендуем
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии
Отделение банка ВТБ
Банк ВТБ стал партнером социальной инициативы для первоклассников
Писатель Владислав Крапивин
Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
Супруга Алексея Навального Юлия
"Спасибо не услышали". В Омске рассказали о контактах с женой Навального
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Борис Корчевников
Врач допустил рецидив опухоли мозга у телеведущего Бориса Корчевникова
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата
Мишустин: На образовательные кредиты устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых
В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Белорусская оппозиция назвала появление Лукашенко с оружием неадекватным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния