https://ria.ru/20200824/bezopasnost-1576238673.html

Помпео заявил, что США могут предоставить ОАЭ военную помощь

США рассматривают возможность предоставления военной помощи ОАЭ, сохраняя при этом военное преимущество Израиля в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:49

2020-08-24T13:49

2020-08-24T14:00

майк помпео

оаэ

сша

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> рассматривают возможность предоставления военной помощи <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates" target="_blank">ОАЭ</a>, сохраняя при этом военное преимущество Израиля в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с премьер-министром Израиля <a href="https://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu" target="_blank">Беньямином Нетаньяху</a> в Иерусалиме в рамках его пятидневного визита в страны региона.Совместное заявление транслировала правительственная пресс-служба.Израиль оказывает помощь США в противостоянии <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирану</a> в намерении не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, а также поддерживает США в их попытке продлить международное эмбарго на продажу вооружений Ирану, отметил госсекретарь. США работают также над тем, чтобы другие арабские страны присоединились к ОАЭ и признали государство Израиль."Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим другие арабские народы, которые присоединятся к нам. Это возможность для них работать вместе, признать государство Израиль, что будет не только способствовать стабильности на Ближнем Востоке, но и улучшит жизнь людей в этих странах", - сказал Помпео.Поездка станет частью усилий США по привлечению дополнительных мусульманских стран к установлению дипломатических отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a> после соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.В Иерусалиме запланирована встреча с министром обороны и альтернативным премьером Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. После Израиля <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Помпео</a> должен посетить Судан, Бахрейн и ОАЭ.Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200814/1575766136.html

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оаэ

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, оаэ, сша, израиль, в мире