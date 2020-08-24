https://ria.ru/20200824/berlinale-1576261460.html

В Госдуме оценили идею о гендерно-нейтральных наградах на Берлинале

Идея присуждения гендерно-нейтральных наград на Берлинале — "невероятная глупость", считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:34

2020-08-24T20:34

2020-08-24T20:34

культура

госдума рф

берлинский кинофестиваль

елена драпеко

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Идея присуждения гендерно-нейтральных наград на Берлинале — "невероятная глупость", считает первый зампред комитета Госдумы по культуре <a href="http://ria.ru/person_Elena_Drapeko/" target="_blank" data-auto="true">Елена Драпеко</a>.Организаторы Берлинского международного кинофестиваля "<a href="https://ria.ru/event_Berlinskijj_kinofestival" target="_blank">Берлинале</a>" изменили порядок присуждения наград, введя вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник в РИА Новости."Они совсем с ума сошли на гендерной почве. Скоро будут вручать, наверно, призы за - сколько там у них? Пятьдесят шесть полов? Я считаю, что это глупость невероятная, и отношусь к этому соответственно", - сказала Драпеко.Что касается перспектив участия представителей РФ в Берлинале, то это, по мнению парламентария, уже должны решать сами художники. "Я думаю, что это вопрос художников. Не чиновников, во всяком случае", - сказала она.

https://realty.ria.ru/20200903/1571795748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, госдума рф, берлинский кинофестиваль, елена драпеко