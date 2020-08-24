Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/berlinale-1576261460.html
В Госдуме оценили идею о гендерно-нейтральных наградах на Берлинале
Идея присуждения гендерно-нейтральных наград на Берлинале — "невероятная глупость", считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:34
2020-08-24T20:34
культура
госдума рф
берлинский кинофестиваль
елена драпеко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151536/67/1515366792_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_60d768a2915b7964eae3927fc199cf1e.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Идея присуждения гендерно-нейтральных наград на Берлинале — "невероятная глупость", считает первый зампред комитета Госдумы по культуре <a href="http://ria.ru/person_Elena_Drapeko/" target="_blank" data-auto="true">Елена Драпеко</a>.Организаторы Берлинского международного кинофестиваля "<a href="https://ria.ru/event_Berlinskijj_kinofestival" target="_blank">Берлинале</a>" изменили порядок присуждения наград, введя вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник в РИА Новости."Они совсем с ума сошли на гендерной почве. Скоро будут вручать, наверно, призы за - сколько там у них? Пятьдесят шесть полов? Я считаю, что это глупость невероятная, и отношусь к этому соответственно", - сказала Драпеко.Что касается перспектив участия представителей РФ в Берлинале, то это, по мнению парламентария, уже должны решать сами художники. "Я думаю, что это вопрос художников. Не чиновников, во всяком случае", - сказала она.
https://realty.ria.ru/20200903/1571795748.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151536/67/1515366792_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_d0c007e687b3b15b4b1d7931cacb5ad2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, госдума рф, берлинский кинофестиваль, елена драпеко

В Госдуме оценили идею о гендерно-нейтральных наградах на Берлинале

20:34 24.08.2020
702
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЕлена Драпеко
Елена Драпеко
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Идея присуждения гендерно-нейтральных наград на Берлинале — "невероятная глупость", считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Организаторы Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале" изменили порядок присуждения наград, введя вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник в РИА Новости.
"Они совсем с ума сошли на гендерной почве. Скоро будут вручать, наверно, призы за - сколько там у них? Пятьдесят шесть полов? Я считаю, что это глупость невероятная, и отношусь к этому соответственно", - сказала Драпеко.
Что касается перспектив участия представителей РФ в Берлинале, то это, по мнению парламентария, уже должны решать сами художники. "Я думаю, что это вопрос художников. Не чиновников, во всяком случае", - сказала она.
Премия WOW Awards
3 сентября, 10:00Календарь мероприятий - Полезное
Призеров премии WOW Awards наградят 3 сентября в МосквеВ начале сентября объявят итоги всероссийской премии WOW Awards за лучшую рекламу в сфере жилой и коммерческой недвижимости.
62130014
Обсудить 3
КультураГосдума РФБерлинский кинофестивальЕлена Драпеко
Рекомендуем
Алексей Навальный
Консилиум подтвердил обоснованность лечения Навального, заявили в Омске
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
В Белоруссии заявили о "любопытстве" соседей к ее воздушному пространству
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Съезд движения Солидарность
Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Коронавирус COVID-19
Ученый оценил новую версию появления коронавируса
Милиция Белоруссии
СК Белоруссии рассказал о попытке провокации с участием "журналистов"
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?
Азаров заявил, что Украина разрушила экономику и утратила независимость
В центре Минска включили громкоговорители
В Минске началась акция сторонников оппозиции
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил сторонникам "свести с ума" демократов
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран поддержали санкции Евросоюза по Крыму
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния