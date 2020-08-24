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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом призвал к серьезным действиям в ответ на... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:33
2020-08-24T16:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
стивен биган
линас линкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
сша
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> заявил, что на встрече с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> призвал к серьезным действиям в ответ на "жестокость, проявленную в отношении белорусского народа"."На встрече с заместителем госсекретаря США С. Биганом я призвал к решительным международным действиям в ответ на недавнюю жестокость, проявленную в отношении белорусского народа. Я также поблагодарил за ключевую роль в укреплении безопасности региона", - <a href="https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1297876003096846336?cxt=HHwWgIC78aXW_YIkAAAA" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Линкявичюс в своем аккаунте в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576249217.html
О!Как жестоко обошлись с литовскими шариками!
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Собачка прижалась к хозяину.
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белоруссия
сша
литва
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светлана тихановская, стивен биган, линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, сша, литва, в мире

Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии

16:33 24.08.2020
2299
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом призвал к серьезным действиям в ответ на "жестокость, проявленную в отношении белорусского народа".
"На встрече с заместителем госсекретаря США С. Биганом я призвал к решительным международным действиям в ответ на недавнюю жестокость, проявленную в отношении белорусского народа. Я также поблагодарил за ключевую роль в укреплении безопасности региона", - написал Линкявичюс в своем аккаунте в Twitter.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСтивен БиганЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАЛитваВ мире
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