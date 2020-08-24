https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html

Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом призвал к серьезным действиям в ответ на... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:33

2020-08-24T16:33

2020-08-24T16:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

стивен биган

линас линкявичюс

александр лукашенко

белоруссия

сша

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a> заявил, что на встрече с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> призвал к серьезным действиям в ответ на "жестокость, проявленную в отношении белорусского народа"."На встрече с заместителем госсекретаря США С. Биганом я призвал к решительным международным действиям в ответ на недавнюю жестокость, проявленную в отношении белорусского народа. Я также поблагодарил за ключевую роль в укреплении безопасности региона", - <a href="https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1297876003096846336?cxt=HHwWgIC78aXW_YIkAAAA" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Линкявичюс в своем аккаунте в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576249217.html

Alexandr Lazerko О!Как жестоко обошлись с литовскими шариками! 71

elya.velichutina Собачка прижалась к хозяину. 55

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белоруссия

сша

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, стивен биган, линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, сша, литва, в мире