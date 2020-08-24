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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/belaruskaliy-1576258271.html
Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
Суд в Белоруссии назначил одному из лидеров стачкома предприятия "Беларуськалий" Анатолию Бокуну штраф в размере примерно 264 доллара за участие в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:02
2020-08-24T19:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> назначил одному из лидеров стачкома предприятия "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" Анатолию Бокуну штраф в размере примерно 264 доллара за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".В понедельник в стачкоме РИА Новости заявили, что сопредседатель Бокун задержан правоохранителями. Накануне он получил повестку о вызове в милицию в рамках проверки. В пресс-службе милиции Минской области РИА Новости сообщили, что Бокун был вызван по повестке в Солигорское РОВД, против него начат административный процесс.Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Маловато, надо еще гражданский иск к нему от предприятий, на пару лимончиков.
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белоруссия
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светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара

19:02 24.08.2020
1637
© Фото : Лидер-ПрессАнатолий Бокун
Анатолий Бокун
© Фото : Лидер-Пресс
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил одному из лидеров стачкома предприятия "Беларуськалий" Анатолию Бокуну штраф в размере примерно 264 доллара за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Задержанного утром сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили на 25 базовых величин - 675 белорусских рублей (примерно 264 доллара по официальному курсу – ред.) – за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили", - отмечается в сообщении правозащитников в их Telegram-канале.

В понедельник в стачкоме РИА Новости заявили, что сопредседатель Бокун задержан правоохранителями. Накануне он получил повестку о вызове в милицию в рамках проверки. В пресс-службе милиции Минской области РИА Новости сообщили, что Бокун был вызван по повестке в Солигорское РОВД, против него начат административный процесс.
Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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86511512
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Маловато, надо еще гражданский иск к нему от предприятий, на пару лимончиков.
24 августа, 19:08
Сергей Савин
900001
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