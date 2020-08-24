Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил одному из лидеров стачкома предприятия "Беларуськалий" Анатолию Бокуну штраф в размере примерно 264 доллара за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"Задержанного утром сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна осудили на 25 базовых величин - 675 белорусских рублей (примерно 264 доллара по официальному курсу – ред.) – за участие в несанкционированном массовом мероприятии. После суда его отпустили", - отмечается в сообщении правозащитников в их Telegram-канале.
В понедельник в стачкоме РИА Новости заявили, что сопредседатель Бокун задержан правоохранителями. Накануне он получил повестку о вызове в милицию в рамках проверки. В пресс-службе милиции Минской области РИА Новости сообщили, что Бокун был вызван по повестке в Солигорское РОВД, против него начат административный процесс.
Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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