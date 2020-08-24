https://ria.ru/20200824/belaruskaliy-1576258271.html

Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара

Суд в Белоруссии назначил одному из лидеров стачкома предприятия "Беларуськалий" Анатолию Бокуну штраф в размере примерно 264 доллара за участие в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:02

2020-08-24T19:02

2020-08-24T19:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> назначил одному из лидеров стачкома предприятия "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" Анатолию Бокуну штраф в размере примерно 264 доллара за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".В понедельник в стачкоме РИА Новости заявили, что сопредседатель Бокун задержан правоохранителями. Накануне он получил повестку о вызове в милицию в рамках проверки. В пресс-службе милиции Минской области РИА Новости сообщили, что Бокун был вызван по повестке в Солигорское РОВД, против него начат административный процесс.Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Сергей Савин Маловато, надо еще гражданский иск к нему от предприятий, на пару лимончиков. 10

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире