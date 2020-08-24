https://ria.ru/20200824/bayden-1576217406.html

Байден заявил, что готов поднять налоги для богатых

Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден заявил, что в случае его избрания планирует поднять налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T06:09

2020-08-24T06:09

2020-08-24T06:09

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что в случае его избрания планирует поднять налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч долларов в год, но никаких новых налогов для тех, кто получает меньше, не будет.Отвечая на вопрос, будут ли налоги для тех, кто получает меньше, он сказал: "В этом не будет необходимости".

https://ria.ru/20200824/tramp-1576217228.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире