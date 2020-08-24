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Байден заявил, что готов поднять налоги для богатых
Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден заявил, что в случае его избрания планирует поднять налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T06:09
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что в случае его избрания планирует поднять налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч долларов в год, но никаких новых налогов для тех, кто получает меньше, не будет.Отвечая на вопрос, будут ли налоги для тех, кто получает меньше, он сказал: "В этом не будет необходимости".
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джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что готов поднять налоги для богатых

06:09 24.08.2020
683
© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден заявил, что в случае его избрания планирует поднять налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч долларов в год, но никаких новых налогов для тех, кто получает меньше, не будет.

"Я подниму налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч долларов. Почему? Потому что настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть. Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Отвечая на вопрос, будут ли налоги для тех, кто получает меньше, он сказал: "В этом не будет необходимости".
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