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https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Американские СМИ в восторге от того, какую решительность и безжалостную принципиальность продемонстрировал Джо Байден в своем недавнем интервью телеканалу ABC... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T08:01
экономика
жан кастекс
siemens
allianz se
евросоюз
джо байден
тони блэр
франция
лос-анджелес
сша
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Американские СМИ в восторге от того, какую решительность и безжалостную принципиальность продемонстрировал <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> в своем недавнем интервью телеканалу ABC. Восторг вызван тем, что Байден намерен в случае продолжения эпидемии еще раз ввести жесткий общенациональный карантин с тотальными ограничениями экономической активности, демонстрируя таким образом подход, который диаметрально противоположен позиции президента Трампа. Для понимания последствий этой позиции стоит учитывать, что коронавирус в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, России, <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a> или <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> — это вопрос прежде всего эпидемиологический, и только в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> коронавирус — вопрос сугубо политического характера.Издание <a href="https://www.politico.com/news/2020/08/21/joe-biden-lockdown-us-coronavirus-400126" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> сообщает:"Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что сделает "все что угодно" для борьбы с распространением коронавируса внутри страны, включая блокировку (экономики) США, если это будет сочтено необходимым. "Я бы выключил ее (экономику. — Прим. авт.). Я бы послушал ученых, — сказал Байден корреспонденту <a href="https://abc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC</a> Дэвиду Мьюиру в совместном интервью со своей напарницей (кандидатом в вице-президенты), сенатором Камалой Харрис. — Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни". Комментарии Байдена указывают на самые жесткие потенциальные меры, которые какой-либо кандидат в президенты от Демократической партии предложил для того, чтобы остановить распространение вируса, уже унесшего жизни не менее 175 тысяч человек в США".Демократическая партия в целом и Байден в частности пытаются "продать" себя избирателям в качестве бескомпромиссных борцов с коронавирусом, готовых пойти на самые радикальные меры для того, чтобы остановить эпидемию в США. Задача заключается в том, чтобы на их фоне президент Трамп выглядел как циничный делец и "убийца бабушек и дедушек", у которого все руки в крови тех, кто умер из-за нежелания действующей администрации продлевать экономические ограничения, запрещать американцам выход из дома и принуждать их к ношению масок под страхом ареста.В регионах США, которые контролируются Демократической партией, паранойя властей иногда принимает гротескный характер. Например, в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a> местная мэрия не просто запретила домашние вечеринки (то есть реально ограничила конституционные права граждан на собрания и свободное передвижение), но еще и <a href="https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53680761" target="_blank" rel="nofollow noopener">отключает</a> от электроснабжения, водопровода и канализации дома нарушителей ограничений такого рода.Тем жителям планеты, которые находятся вне американского инфополя, трудно понять этот уровень психоза, однако американские СМИ (работающие против Трампа и нагоняющие жуть в мозги обывателей с помощью "информационных наносов" индустриального масштаба) добились восхитительных результатов. К примеру, финансовая компания <a href="https://www.franklintempleton.com/investor/article?contentPath=html/ftthinks/en-us-retail/cio-views/on-my-mind-they-blinded-us-from-science.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Franklin Templeton</a> заказала специальный опрос общественного мнения по поводу эпидемии и пришла к следующим выводам: "Мы обнаружили, что доля людей, которые очень обеспокоены или скорее обеспокоены серьезными последствиями для здоровья в случае заражения COVID-19, практически одинакова для всех возрастных категорий от 25 до 64 лет, и она не намного ниже доли обеспокоенных респондентов старше 65 лет. Расхождение с фактическими данными о смертности ошеломляет: среди людей в возрасте 18-24 лет доля обеспокоенных серьезными последствиями для здоровья в 400 раз превышает долю от общего числа смертей от COVID; для 25-34 лет — в 90 раз выше".Это можно было бы считать просто нормальной осторожностью, но есть нюанс: эти же самые обеспокоенные граждане являются не сторонниками соблюдения средств гигиены и ношения масок, а сторонниками закрытия школ, бизнесов, государственных учреждений и вообще бесконечного ограничения всей нормальной жизни до момента достижения полной безопасности.Именно апеллируя к этому психозу, который, как отдельно выяснили заказчики опроса Franklin Templeton, распространяется в основном среди активных пользователей соцсетей и потребителей мейнстримных (то есть антитрамповских) СМИ, Байден заявил о готовности выключить экономику после победы на выборах.Проблема в том, что выключение экономики, о котором говорит Байден, будет по большому счету ее убийством."Блокировка целой страны &lt;...&gt; обходится вам до трех процентов ВВП в месяц, поэтому даже самые богатые страны на планете не могут позволить себе еще два или три месяца полной блокировки", — заявил американскому телеканалу <a href="https://www.cnbc.com/2020/06/25/countries-unlikely-to-impose-full-lockdowns-if-theres-second-wave-analysts-say.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNBC</a> Хартмут Иссель, глава отдела акций Азиатско-Тихоокеанского региона швейцарского банка <a href="http://ria.ru/organization_UBS_AG/" target="_blank" data-auto="true">UBS</a>.В странах, которые не так сильно политизировали тему борьбы с эпидемией и не превращали ее в вопрос избирательной кампании, ситуация воспринимается однозначно: полной заморозки экономики позволить себе уже нельзя. Об этом говорили такие разные политики и представители бизнеса, как экс-премьер Великобритании <a href="https://www.express.co.uk/news/uk/1318929/Tony-Blair-news-coronavirus-new-lockdown-UK-economy-impact-warning-latest" target="_blank" rel="nofollow noopener">Тони Блэр</a>, руководитель компании Siemens <a href="https://worldcrunch.com/business-finance/germanys-economy-simply-cannot-afford-another-lockdown" target="_blank" rel="nofollow noopener">Джо Кэзер</a> и премьер Франции <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/08/france-cannot-afford-another-lockdown-says-prime-minister/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Жан Кастекс</a>.США в этом смысле не отличаются ничем и находятся даже в худшем положении, ибо оправиться после первого выключения экономики у них не получилось даже близко. <a href="https://nypost.com/2020/08/22/hungry-new-yorkers-line-up-around-the-block-for-free-food" target="_blank" rel="nofollow noopener">The New York Post</a> сообщает, что "голодные жители <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> выстраиваются в очередь длиной в четверть мили за бесплатной едой в Квинсе".Известный экономист и ведущий советник по экономическим вопросам страхового гиганта <a href="http://ria.ru/organization_Allianz_SE/" target="_blank" data-auto="true">Allianz</a> Мохаммед Эль-Эриан <a href="https://www.cnbc.com/2020/08/20/el-erian-coronavirus-small-business-devastation-threatens-capitalism.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">считает</a>, что "разрушение малого бизнеса коронавирусом угрожает капитализму в США".По официальным государственным оценкам, на которые <a href="https://www.cnbc.com/2020/06/29/nearly-half-the-us-population-is-without-a-job-showing-how-far-the-labor-recovery-has-to-go.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ссылается</a> финансовый телеканал CNBC, "почти половина (взрослого) населения США — без работы".И вот на этом фоне Джо Байден — точнее, его политтехнологи — делает ставку на то, что нужно сильнее закошмарить избирателей коронавирусом и пообещать им еще более жесткие экономические ограничения (с вероятными отключениями электричества и водопровода для нарушителей), чтобы привлечь их на свою сторону. Как справедливо <a href="https://twitter.com/ianbremmer/status/1297182596468703232" target="_blank" rel="nofollow noopener">заметил</a> владелец крупнейшей международной политконсалтинговой компании Eurasia Group Ян Бремер, единственный вопрос, в котором электорат в целом доверяет Трампу больше, чем Байдену, — это экономика, и такое заявление Байдена может дать кампании действующего президента дополнительные возможности.Будет даже немного жаль, если эти возможности будут реализованы. Было бы довольно интересно посмотреть на то, как американская экономика переживет еще один (неважно, насколько короткий) тотальный карантин.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576193076.html
https://ria.ru/20200820/tramp-1576070714.html
https://ria.ru/20200724/1574890182.html
https://ria.ru/20200817/1575913484.html
https://ria.ru/20200821/koronakrizis-1576095400.html
Как удобно рассказывать что плохо в Америке и при этом не обращать внимания что творится у нас. Если в статье указавают что малый бизнес у них вот вот загнется, то у нас он уже загнулся( нынешнее состояние малого бизнеса можно назвать агонией
39
Все похоже на медленный дефолт. Страна из раздутого состояния переходит в обычное. Крепкое американское государство, где-то между Мексикой и Канадой
18
14
франция
лос-анджелес
сша
РИА Новости
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Иван Данилов
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экономика, жан кастекс, siemens, allianz se, евросоюз, джо байден, тони блэр, франция, лос-анджелес, сша, мнение - авторы, в мире

Джо Байден обещает убить американскую экономику

08:00 24.08.2020 (обновлено: 08:01 24.08.2020)
17882
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американские СМИ в восторге от того, какую решительность и безжалостную принципиальность продемонстрировал Джо Байден в своем недавнем интервью телеканалу ABC. Восторг вызван тем, что Байден намерен в случае продолжения эпидемии еще раз ввести жесткий общенациональный карантин с тотальными ограничениями экономической активности, демонстрируя таким образом подход, который диаметрально противоположен позиции президента Трампа. Для понимания последствий этой позиции стоит учитывать, что коронавирус в Евросоюзе, России, Бангладеш или Китае — это вопрос прежде всего эпидемиологический, и только в США коронавирус — вопрос сугубо политического характера.
Издание Politico сообщает:
"Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что сделает "все что угодно" для борьбы с распространением коронавируса внутри страны, включая блокировку (экономики) США, если это будет сочтено необходимым. "Я бы выключил ее (экономику. — Прим. авт.). Я бы послушал ученых, — сказал Байден корреспонденту ABC Дэвиду Мьюиру в совместном интервью со своей напарницей (кандидатом в вице-президенты), сенатором Камалой Харрис. — Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни". Комментарии Байдена указывают на самые жесткие потенциальные меры, которые какой-либо кандидат в президенты от Демократической партии предложил для того, чтобы остановить распространение вируса, уже унесшего жизни не менее 175 тысяч человек в США".
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Демократическая партия в целом и Байден в частности пытаются "продать" себя избирателям в качестве бескомпромиссных борцов с коронавирусом, готовых пойти на самые радикальные меры для того, чтобы остановить эпидемию в США. Задача заключается в том, чтобы на их фоне президент Трамп выглядел как циничный делец и "убийца бабушек и дедушек", у которого все руки в крови тех, кто умер из-за нежелания действующей администрации продлевать экономические ограничения, запрещать американцам выход из дома и принуждать их к ношению масок под страхом ареста.
В регионах США, которые контролируются Демократической партией, паранойя властей иногда принимает гротескный характер. Например, в Лос-Анджелесе местная мэрия не просто запретила домашние вечеринки (то есть реально ограничила конституционные права граждан на собрания и свободное передвижение), но еще и отключает от электроснабжения, водопровода и канализации дома нарушителей ограничений такого рода.
Тем жителям планеты, которые находятся вне американского инфополя, трудно понять этот уровень психоза, однако американские СМИ (работающие против Трампа и нагоняющие жуть в мозги обывателей с помощью "информационных наносов" индустриального масштаба) добились восхитительных результатов. К примеру, финансовая компания Franklin Templeton заказала специальный опрос общественного мнения по поводу эпидемии и пришла к следующим выводам: "Мы обнаружили, что доля людей, которые очень обеспокоены или скорее обеспокоены серьезными последствиями для здоровья в случае заражения COVID-19, практически одинакова для всех возрастных категорий от 25 до 64 лет, и она не намного ниже доли обеспокоенных респондентов старше 65 лет. Расхождение с фактическими данными о смертности ошеломляет: среди людей в возрасте 18-24 лет доля обеспокоенных серьезными последствиями для здоровья в 400 раз превышает долю от общего числа смертей от COVID; для 25-34 лет — в 90 раз выше".
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Это можно было бы считать просто нормальной осторожностью, но есть нюанс: эти же самые обеспокоенные граждане являются не сторонниками соблюдения средств гигиены и ношения масок, а сторонниками закрытия школ, бизнесов, государственных учреждений и вообще бесконечного ограничения всей нормальной жизни до момента достижения полной безопасности.
Именно апеллируя к этому психозу, который, как отдельно выяснили заказчики опроса Franklin Templeton, распространяется в основном среди активных пользователей соцсетей и потребителей мейнстримных (то есть антитрамповских) СМИ, Байден заявил о готовности выключить экономику после победы на выборах.
Проблема в том, что выключение экономики, о котором говорит Байден, будет по большому счету ее убийством.
"Блокировка целой страны <...> обходится вам до трех процентов ВВП в месяц, поэтому даже самые богатые страны на планете не могут позволить себе еще два или три месяца полной блокировки", — заявил американскому телеканалу CNBC Хартмут Иссель, глава отдела акций Азиатско-Тихоокеанского региона швейцарского банка UBS.
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
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В странах, которые не так сильно политизировали тему борьбы с эпидемией и не превращали ее в вопрос избирательной кампании, ситуация воспринимается однозначно: полной заморозки экономики позволить себе уже нельзя. Об этом говорили такие разные политики и представители бизнеса, как экс-премьер Великобритании Тони Блэр, руководитель компании Siemens Джо Кэзер и премьер Франции Жан Кастекс.
США в этом смысле не отличаются ничем и находятся даже в худшем положении, ибо оправиться после первого выключения экономики у них не получилось даже близко. The New York Post сообщает, что "голодные жители Нью-Йорка выстраиваются в очередь длиной в четверть мили за бесплатной едой в Квинсе".
Известный экономист и ведущий советник по экономическим вопросам страхового гиганта Allianz Мохаммед Эль-Эриан считает, что "разрушение малого бизнеса коронавирусом угрожает капитализму в США".
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По официальным государственным оценкам, на которые ссылается финансовый телеканал CNBC, "почти половина (взрослого) населения США — без работы".
И вот на этом фоне Джо Байден — точнее, его политтехнологи — делает ставку на то, что нужно сильнее закошмарить избирателей коронавирусом и пообещать им еще более жесткие экономические ограничения (с вероятными отключениями электричества и водопровода для нарушителей), чтобы привлечь их на свою сторону. Как справедливо заметил владелец крупнейшей международной политконсалтинговой компании Eurasia Group Ян Бремер, единственный вопрос, в котором электорат в целом доверяет Трампу больше, чем Байдену, — это экономика, и такое заявление Байдена может дать кампании действующего президента дополнительные возможности.
Будет даже немного жаль, если эти возможности будут реализованы. Было бы довольно интересно посмотреть на то, как американская экономика переживет еще один (неважно, насколько короткий) тотальный карантин.
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ЭкономикаЖан КастексSiemensAllianz SEЕвросоюзДжо БайденТони БлэрФранцияЛос-АнджелесСШАМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Как удобно рассказывать что плохо в Америке и при этом не обращать внимания что творится у нас. Если в статье указавают что малый бизнес у них вот вот загнется, то у нас он уже загнулся( нынешнее состояние малого бизнеса можно назвать агонией
24 августа, 09:32
ЕЕвгений
18000120
Все похоже на медленный дефолт. Страна из раздутого состояния переходит в обычное. Крепкое американское государство, где-то между Мексикой и Канадой
24 августа, 09:14
Андрей Дашков
1340001
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