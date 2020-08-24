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Туризм
https://ria.ru/20200824/bakhreyn-1576227951.html
Еще одна страна отменила карантин для туристов
Власти Бахрейна отменили обязательный 10-дневный карантин (действовал с 1 июля) для всех прибывающих иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:44
2020-08-24T11:44
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
катар
бахрейн
оаэ
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Власти Бахрейна отменили обязательный 10-дневный карантин (действовал с 1 июля) для всех прибывающих иностранцев, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52485.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Причиной отказа от обязательной изоляции называют небольшое количество случаев коронавируса: с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был обнаружен всего у 0,2 процента въезжающих.Но для посещения страны нужно сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.Их стоимость — 60 бахрейнских динаров (примерно 11,66 тысячи рублей). Кроме того, нужно загрузить и активировать приложение BeAware Bahrain, а также подписать декларацию о соблюдении самоизоляции до получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Где именно туристы должны дожидаться показателей тестирования, и сколько займет этот процесс, власти не разъясняют.По оценке туроператоров, отмена обязательного карантина в Бахрейне не вызовет всплеска спроса по этому направлению по нескольким причинам. Страна пока не включена правительством РФ в список официально разрешенных для туризма. По этой причине невозможно формировать и предлагать путевки туда. Кроме того, для российского рынка Бахрейн – относительно новое ближневосточное направление. По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году это самое маленькое государство в Персидском заливе посетили 27 625 россиян (+49 процентов к 2018 году). Для сравнения: российский турпоток в ОАЭ в 2019 году превысил 997 тысяч человек (включая транзит), в Катар – 123 тысячи человек.
https://ria.ru/20200822/zanzibar-1576000980.html
https://ria.ru/20200822/opros-1576089552.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, катар, бахрейн, оаэ

Еще одна страна отменила карантин для туристов

11:44 24.08.2020
352
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкКоролевская верблюжья ферма в Бахрейне
Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Бахрейна отменили обязательный 10-дневный карантин (действовал с 1 июля) для всех прибывающих иностранцев, сообщает АТОР.
Причиной отказа от обязательной изоляции называют небольшое количество случаев коронавируса: с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был обнаружен всего у 0,2 процента въезжающих.
Но для посещения страны нужно сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.
Их стоимость — 60 бахрейнских динаров (примерно 11,66 тысячи рублей).
Кроме того, нужно загрузить и активировать приложение BeAware Bahrain, а также подписать декларацию о соблюдении самоизоляции до получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Где именно туристы должны дожидаться показателей тестирования, и сколько займет этот процесс, власти не разъясняют.
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По оценке туроператоров, отмена обязательного карантина в Бахрейне не вызовет всплеска спроса по этому направлению по нескольким причинам. Страна пока не включена правительством РФ в список официально разрешенных для туризма. По этой причине невозможно формировать и предлагать путевки туда.
Кроме того, для российского рынка Бахрейн – относительно новое ближневосточное направление. По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году это самое маленькое государство в Персидском заливе посетили 27 625 россиян (+49 процентов к 2018 году). Для сравнения: российский турпоток в ОАЭ в 2019 году превысил 997 тысяч человек (включая транзит), в Катар – 123 тысячи человек.
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