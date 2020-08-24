https://ria.ru/20200824/azarov-1576263119.html

Азаров заявил, что Украина разрушила экономику и утратила независимость

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:34

2020-08-24T21:34

2020-08-24T21:34

николай азаров (политик)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c6946bf92c097cbfd5c2baededc88416.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Бывший премьер Украины <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Азаров</a> заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость."Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права. Но что началось? Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия - это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику ", - заявил Азаров в понедельник в эфире украинского телеканала "<a href="https://nash.live/" target="_blank">Наш</a>".День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В центре <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> прошел ряд мероприятий, в частности, марш "защитников Украины", организованный бывшими участниками военной операции в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.

https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html

2

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай азаров (политик), украина, в мире