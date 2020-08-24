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Азаров заявил, что Украина разрушила экономику и утратила независимость
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:34
2020-08-24T21:34
николай азаров (политик)
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Бывший премьер Украины <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Азаров</a> заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость."Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права. Но что началось? Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия - это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику ", - заявил Азаров в понедельник в эфире украинского телеканала "<a href="https://nash.live/" target="_blank">Наш</a>".День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В центре <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> прошел ряд мероприятий, в частности, марш "защитников Украины", организованный бывшими участниками военной операции в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html
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украина
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николай азаров (политик), украина, в мире

Азаров заявил, что Украина разрушила экономику и утратила независимость

21:34 24.08.2020
1835
© РИА Новости / Нина ЗотинаНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость.
"Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права. Но что началось? Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия - это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику ", - заявил Азаров в понедельник в эфире украинского телеканала "Наш".
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии в Киеве в честь Дня независимости Украины
Вчера, 10:45
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В центре Киева прошел ряд мероприятий, в частности, марш "защитников Украины", организованный бывшими участниками военной операции в Донбассе.
106171115
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Николай Азаров (политик)УкраинаВ мире
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