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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/avtomat-1576261380.html
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак в комментарии РБК заявил, что законодательство страны не запрещает давать оружие в руки... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:32
2020-08-24T23:47
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак в комментарии <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f43d2959a7947e5323fa139?from=newsfeed" target="_blank">РБК</a> заявил, что законодательство страны не запрещает давать оружие в руки несовершеннолетним.Ранее было опубликовано видео прибытия президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в резиденцию с автоматом в руках. На кадрах также можно заметить, что его сын <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko" target="_blank">Николай</a> также был вооружен."Прямого запрета давать оружие в руки несовершеннолетнему нет. Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы", — сказал юрист.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента.Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Будем надеяться, что Лукашенко усидит, и протесты постепенно сойдут на нет.
77
Это не было защитой. Это была демонстрация защиты. Как бы предупреждение , что мы будем защищаться даже с оружием в руках , но мы не убежим из Белоруссии как убежал Янукович из украины. Да , и здесь действительно , сын взял в руки оружие , чтобы показать , что и он будет защищаться до последнего рядом с отцом.
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белоруссия
РИА Новости
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Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция.
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом

20:32 24.08.2020 (обновлено: 23:47 24.08.2020)
15116
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак в комментарии РБК заявил, что законодательство страны не запрещает давать оружие в руки несовершеннолетним.
Ранее было опубликовано видео прибытия президента Александра Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках. На кадрах также можно заметить, что его сын Николай также был вооружен.
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"Прямого запрета давать оружие в руки несовершеннолетнему нет. Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы", — сказал юрист.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
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Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.
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Обсудить 22
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Будем надеяться, что Лукашенко усидит, и протесты постепенно сойдут на нет.
24 августа, 20:40
Руслан Тлеуж
44100032
Это не было защитой. Это была демонстрация защиты. Как бы предупреждение , что мы будем защищаться даже с оружием в руках , но мы не убежим из Белоруссии как убежал Янукович из украины. Да , и здесь действительно , сын взял в руки оружие , чтобы показать , что и он будет защищаться до последнего рядом с отцом.
24 августа, 21:17
Рома Филл
26300012
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