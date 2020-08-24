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https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576249942.html
Austrian Airlines может возобновить рейсы из Москвы в сентябре
Австрийская Austrian Airlines планирует 2 сентября возобновить рейсы из Москвы, однако не исключено и продление приостановки авиасообщения, сообщил в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:18
2020-08-24T16:33
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<strong>ВЕНА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Австрийская Austrian Airlines планирует 2 сентября возобновить рейсы из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, однако не исключено и продление приостановки авиасообщения, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель авиакомпании."В данный момент мы планируем возобновление рейсов из Москвы на 2 сентября. Но, к сожалению, не исключено продление приостановки рейсов. Это зависит от скорейшего ослабления российских ограничений на въезд", - сообщил собеседник агентства.С 1 августа <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a> отменила запрет на пассажирские авиарейсы из России, но ввела ограничения на въезд. В России пока не объявляли о возобновлении авиасообщения с Австрией, приостановленного 17 марта.Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>. Также были разрешены полеты в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>. 15 августа начались рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов - <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>.
https://ria.ru/20200824/1576222442.html
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туризм, новости - туризм, россия, москва, австрия, в мире

Austrian Airlines может возобновить рейсы из Москвы в сентябре

16:18 24.08.2020 (обновлено: 16:33 24.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. Австрийская Austrian Airlines планирует 2 сентября возобновить рейсы из Москвы, однако не исключено и продление приостановки авиасообщения, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель авиакомпании.
"В данный момент мы планируем возобновление рейсов из Москвы на 2 сентября. Но, к сожалению, не исключено продление приостановки рейсов. Это зависит от скорейшего ослабления российских ограничений на въезд", - сообщил собеседник агентства.
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С 1 августа Австрия отменила запрет на пассажирские авиарейсы из России, но ввела ограничения на въезд. В России пока не объявляли о возобновлении авиасообщения с Австрией, приостановленного 17 марта.
Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов - Казани, Калининграда и Новосибирска.
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21 августа, 13:00
Ли Сок Пэ: Сеул и Москва обсуждают возобновление авиасообщения
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