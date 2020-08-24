https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576249942.html

Austrian Airlines может возобновить рейсы из Москвы в сентябре

Австрийская Austrian Airlines планирует 2 сентября возобновить рейсы из Москвы, однако не исключено и продление приостановки авиасообщения, сообщил в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:18

2020-08-24T16:18

2020-08-24T16:33

туризм

туризм

новости - туризм

россия

москва

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_233:481:3019:2048_1400x0_80_0_0_2e29520e3df6aa0425be6bfacff1e247.jpg

<strong>ВЕНА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Австрийская Austrian Airlines планирует 2 сентября возобновить рейсы из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, однако не исключено и продление приостановки авиасообщения, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель авиакомпании."В данный момент мы планируем возобновление рейсов из Москвы на 2 сентября. Но, к сожалению, не исключено продление приостановки рейсов. Это зависит от скорейшего ослабления российских ограничений на въезд", - сообщил собеседник агентства.С 1 августа <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a> отменила запрет на пассажирские авиарейсы из России, но ввела ограничения на въезд. В России пока не объявляли о возобновлении авиасообщения с Австрией, приостановленного 17 марта.Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>. Также были разрешены полеты в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанию</a>, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>. 15 августа начались рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов - <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>.

https://ria.ru/20200824/1576222442.html

https://ria.ru/20200821/seul-1576080308.html

2

россия

москва

австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, россия, москва, австрия, в мире