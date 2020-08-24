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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576216983.html
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом зарубежных стран
Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в семь стран, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T04:06
2020-08-24T09:36
распространение нового коронавируса
россия
мальта
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
кипр
франция
черногория
китай
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в семь стран, сообщают "<u><a href="https://iz.ru/1051204/german-kostrinskii/schet-na-vylet-kabmin-gotovit-novyi-spisok-razreshennykh-dlia-poletov-stran">Известия</a></u>" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. По данным издания, 18 августа на заседании оперативного штаба <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиации</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзору</a> поручили проработать открытие сообщения с <a href="http://ria.ru/location_France/">Францией</a>, <u><a href="http://ria.ru/location_Hungary/">Венгрией</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Malta/">Мальтой</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Cyprus/">Кипром</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Jordan/">Иорданией</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Egypt/">Египтом</a></u> (только <u><a href="http://ria.ru/location_Cairo/">Каир</a></u>) и <u><a href="http://ria.ru/location_China/">Китаем</a></u> (только <u><a href="http://ria.ru/location_Shanghai/">Шанхай</a></u>). Решение по этому вопросу ожидалось к концу минувшей недели, однако его так и не озвучили.Следующее заседание оперативного штаба пройдет 25 августа.При этом источник "Известий" в одной из российских авиакомпаний предположил, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарией</a>, будут организованы только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу, а также для посещения медицинских учреждений.Из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов. Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанией</a>. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазия</a> сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорию</a>, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200820/samolety-1576067126.html
https://ria.ru/20200821/seul-1576080308.html
Искатели приключений. На свою пятую точку.
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россия
мальта
кипр
франция
черногория
китай
иордания
венгрия
египет
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россия, мальта, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кипр, франция, черногория, китай, иордания, венгрия, египет, общество

СМИ: Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом зарубежных стран

04:06 24.08.2020 (обновлено: 09:36 24.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры
Пассажирские авиалайнеры
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Пассажирские авиалайнеры. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в семь стран, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.
По данным издания, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору поручили проработать открытие сообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай).
Решение по этому вопросу ожидалось к концу минувшей недели, однако его так и не озвучили.
Следующее заседание оперативного штаба пройдет 25 августа.
Пассажирский самолет в небе
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Росавиация открыла для международных полетов еще три города
При этом источник "Известий" в одной из российских авиакомпаний предположил, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со Швейцарией, будут организованы только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу, а также для посещения медицинских учреждений.
Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ли Сок Пэ: Сеул и Москва обсуждают возобновление авиасообщения
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Распространение нового коронавирусаРоссияМальтаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КипрФранцияЧерногорияКитайИорданияВенгрияЕгипетОбщество
Популярные комментарии
Искатели приключений. На свою пятую точку.
24 августа, 05:42
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24 августа, 04:31
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