https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576216983.html

СМИ: Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом зарубежных стран

Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в семь стран, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T04:06

2020-08-24T04:06

2020-08-24T09:36

распространение нового коронавируса

россия

мальта

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

кипр

франция

черногория

китай

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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821204_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_8e29904e2cc4caea88a03e431bffd0e3.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в семь стран, сообщают "<u><a href="https://iz.ru/1051204/german-kostrinskii/schet-na-vylet-kabmin-gotovit-novyi-spisok-razreshennykh-dlia-poletov-stran">Известия</a></u>" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. По данным издания, 18 августа на заседании оперативного штаба <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиации</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзору</a> поручили проработать открытие сообщения с <a href="http://ria.ru/location_France/">Францией</a>, <u><a href="http://ria.ru/location_Hungary/">Венгрией</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Malta/">Мальтой</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Cyprus/">Кипром</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Jordan/">Иорданией</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Egypt/">Египтом</a></u> (только <u><a href="http://ria.ru/location_Cairo/">Каир</a></u>) и <u><a href="http://ria.ru/location_China/">Китаем</a></u> (только <u><a href="http://ria.ru/location_Shanghai/">Шанхай</a></u>). Решение по этому вопросу ожидалось к концу минувшей недели, однако его так и не озвучили.Следующее заседание оперативного штаба пройдет 25 августа.При этом источник "Известий" в одной из российских авиакомпаний предположил, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарией</a>, будут организованы только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу, а также для посещения медицинских учреждений.Из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов. Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанией</a>. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазия</a> сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорию</a>, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/samolety-1576067126.html

https://ria.ru/20200821/seul-1576080308.html

Владимир Белогорский Искатели приключений. На свою пятую точку. 38

Vasya Ivanov Зачем? 31

9

россия

мальта

кипр

франция

черногория

китай

иордания

венгрия

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мальта, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кипр, франция, черногория, китай, иордания, венгрия, египет, общество