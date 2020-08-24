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https://ria.ru/20200824/aviaperevozki-1576250336.html
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в ряд городов России по 14 сентября, сообщается в понедельник на сайте перевозчика. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:28
2020-08-24T16:28
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
белавиа
новости - туризм
белоруссия
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization__229/" target="_blank" data-auto="true">Белавиа</a>" продлила приостановку рейсов в ряд городов России по 14 сентября, сообщается в понедельник на сайте перевозчика."В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов … во все пункты России по 14 сентября (<a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеж</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казань</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a> - по 24 октября)", - говорится в сообщении.Отмечается также, что соответствующее решение принято "в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации".В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что под "всеми городами" подразумеваются <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белавиа, новости - туризм, белоруссия

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

16:28 24.08.2020
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в ряд городов России по 14 сентября, сообщается в понедельник на сайте перевозчика.
"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов … во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что соответствующее решение принято "в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации".
В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что под "всеми городами" подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.
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