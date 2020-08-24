https://ria.ru/20200824/armiya-1576259567.html

"Ростех" презентовал противодронные системы с искусственным интеллектом

Подразделение Ростеха - АО "Концерн "Автоматика" - продемонстрировало на выставке "Армия-2020" роботизированные противодронные системы, способные... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:30

2020-08-24T19:30

2020-08-24T19:30

новое оружие россии

форум "армия — 2020"

ростех

безопасность

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<strong>КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 авг - РИА Новости.</strong> Подразделение <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a> - АО "Концерн "Автоматика" - продемонстрировало на выставке "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" роботизированные противодронные системы, способные интегрироваться с различными системами вооружения."Концерн "Автоматика" разработал ряд систем противодействия беспилотным летательным аппаратам различного радиуса действия. Все комплексы имеют развитую систему автоматизации и фактически являются роботизированными системами, которые сами принимают решение на уничтожение целей, запрашивая подтверждение у человека. Каждый (комплекс) может работать по-отдельности, также есть возможность интегрировать (их) в единую систему ... с ударными средствами, в том числе огневыми, например, "Панцирем", что является требованием заказчиков", - заявили РИА Новости в понедельник в концерне.В концерне агентству уточнили, что большинство систем обкатали на полигонах и в условиях боевых действий. Отмечается, что "потенциальными заказчиками систем в первую очередь являются Минобороны, ФСО И <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, но в последнее время противодронной защите большое внимание уделяют российские и иностранные нефтяники"."Одна из систем - "Купол" - создает непроницаемое для беспилотных летательных аппаратов электромагнитное поле, при попадании в которое БПЛА теряет управление и садится без разрушений. Последняя модернизация стала автоматизированной: если раньше эти комплексы управлялись оператором, и он должен был включать и управлять, то сейчас это происходит автоматически, роль человека сведена к минимуму. Средства обнаружения фиксируют (цель), наводятся антенны, и включаются средства подавления. Расширены частотные диапазоны, которые используют эти средства", - добавили в концерне.Уточняется, что концерн создал системы дальнего обнаружения беспилотных летательных аппаратов, основной задачей которых является защита государственной инфраструктуры. Максимальная дальность обнаружения достигает 50-60 километров в зависимости от высоты полёта."Наиболее продвинутым является комплекс "Сапсан", который обладает радиолокационной станцией, а также станция радиоэлектронного подавления, которая не даёт беспилотникам приблизиться к защищаемому объекту. Сигнал подавляется при помощи формирования шумовой последовательности, нарушает связь, ухудшает условия приёма задач с земли, лишает БПЛА возможность ориентироваться в пространстве, поскольку не даёт возможности пользоваться системами геопозиционирования", - рассказали в концерне.

https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html

https://ria.ru/20200824/armiya-1576238746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", ростех, безопасность