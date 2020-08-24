Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/armiya-1576259567.html
"Ростех" презентовал противодронные системы с искусственным интеллектом
Подразделение Ростеха - АО "Концерн "Автоматика" - продемонстрировало на выставке "Армия-2020" роботизированные противодронные системы, способные... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:30
2020-08-24T19:30
новое оружие россии
форум "армия — 2020"
ростех
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:172:3029:1876_1400x0_80_0_0_0ec28d9adac6385e07abc565977df1f1.jpg
<strong>КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 авг - РИА Новости.</strong> Подразделение <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a> - АО "Концерн "Автоматика" - продемонстрировало на выставке "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" роботизированные противодронные системы, способные интегрироваться с различными системами вооружения."Концерн "Автоматика" разработал ряд систем противодействия беспилотным летательным аппаратам различного радиуса действия. Все комплексы имеют развитую систему автоматизации и фактически являются роботизированными системами, которые сами принимают решение на уничтожение целей, запрашивая подтверждение у человека. Каждый (комплекс) может работать по-отдельности, также есть возможность интегрировать (их) в единую систему ... с ударными средствами, в том числе огневыми, например, "Панцирем", что является требованием заказчиков", - заявили РИА Новости в понедельник в концерне.В концерне агентству уточнили, что большинство систем обкатали на полигонах и в условиях боевых действий. Отмечается, что "потенциальными заказчиками систем в первую очередь являются Минобороны, ФСО И <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, но в последнее время противодронной защите большое внимание уделяют российские и иностранные нефтяники"."Одна из систем - "Купол" - создает непроницаемое для беспилотных летательных аппаратов электромагнитное поле, при попадании в которое БПЛА теряет управление и садится без разрушений. Последняя модернизация стала автоматизированной: если раньше эти комплексы управлялись оператором, и он должен был включать и управлять, то сейчас это происходит автоматически, роль человека сведена к минимуму. Средства обнаружения фиксируют (цель), наводятся антенны, и включаются средства подавления. Расширены частотные диапазоны, которые используют эти средства", - добавили в концерне.Уточняется, что концерн создал системы дальнего обнаружения беспилотных летательных аппаратов, основной задачей которых является защита государственной инфраструктуры. Максимальная дальность обнаружения достигает 50-60 километров в зависимости от высоты полёта."Наиболее продвинутым является комплекс "Сапсан", который обладает радиолокационной станцией, а также станция радиоэлектронного подавления, которая не даёт беспилотникам приблизиться к защищаемому объекту. Сигнал подавляется при помощи формирования шумовой последовательности, нарушает связь, ухудшает условия приёма задач с земли, лишает БПЛА возможность ориентироваться в пространстве, поскольку не даёт возможности пользоваться системами геопозиционирования", - рассказали в концерне.
https://ria.ru/20200824/armiya-1576220880.html
https://ria.ru/20200824/armiya-1576238746.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_b62ecbde1131cad6e064e5899b192810.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "армия — 2020", ростех, безопасность

"Ростех" презентовал противодронные системы с искусственным интеллектом

19:30 24.08.2020
849
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КУБИНКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 авг - РИА Новости. Подразделение Ростеха - АО "Концерн "Автоматика" - продемонстрировало на выставке "Армия-2020" роботизированные противодронные системы, способные интегрироваться с различными системами вооружения.
"Концерн "Автоматика" разработал ряд систем противодействия беспилотным летательным аппаратам различного радиуса действия. Все комплексы имеют развитую систему автоматизации и фактически являются роботизированными системами, которые сами принимают решение на уничтожение целей, запрашивая подтверждение у человека. Каждый (комплекс) может работать по-отдельности, также есть возможность интегрировать (их) в единую систему ... с ударными средствами, в том числе огневыми, например, "Панцирем", что является требованием заказчиков", - заявили РИА Новости в понедельник в концерне.
Пуск ракеты
Вчера, 09:39Новое оружие России
Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания
В концерне агентству уточнили, что большинство систем обкатали на полигонах и в условиях боевых действий. Отмечается, что "потенциальными заказчиками систем в первую очередь являются Минобороны, ФСО И ФСБ, но в последнее время противодронной защите большое внимание уделяют российские и иностранные нефтяники".
"Одна из систем - "Купол" - создает непроницаемое для беспилотных летательных аппаратов электромагнитное поле, при попадании в которое БПЛА теряет управление и садится без разрушений. Последняя модернизация стала автоматизированной: если раньше эти комплексы управлялись оператором, и он должен был включать и управлять, то сейчас это происходит автоматически, роль человека сведена к минимуму. Средства обнаружения фиксируют (цель), наводятся антенны, и включаются средства подавления. Расширены частотные диапазоны, которые используют эти средства", - добавили в концерне.
Уточняется, что концерн создал системы дальнего обнаружения беспилотных летательных аппаратов, основной задачей которых является защита государственной инфраструктуры. Максимальная дальность обнаружения достигает 50-60 километров в зависимости от высоты полёта.
"Наиболее продвинутым является комплекс "Сапсан", который обладает радиолокационной станцией, а также станция радиоэлектронного подавления, которая не даёт беспилотникам приблизиться к защищаемому объекту. Сигнал подавляется при помощи формирования шумовой последовательности, нарушает связь, ухудшает условия приёма задач с земли, лишает БПЛА возможность ориентироваться в пространстве, поскольку не даёт возможности пользоваться системами геопозиционирования", - рассказали в концерне.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Вчера, 13:51Новое оружие России
Истребитель пятого поколения отрабатывает полеты в беспилотном режиме
4820102
Обсудить 4
Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"РостехБезопасность
Рекомендуем
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Алексей Навальный
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
На площади Независимости в Минске собирается оппозиция
В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил сторонникам "свести с ума" демократов
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
ПСБ реализует для предприятий ОПК льготную ипотечную программу
Анатолий Бокун
Лидера стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на 264 доллара
Автомобиль с водородным двигателем
Ученые приблизились к созданию дешевых водородных автомобилей
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Приложение TikTok на экране смартфона
Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Алексей Навальный
Консилиум подтвердил обоснованность лечения Навального, заявили в Омске
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Юрист оценил законность появления сына Лукашенко с автоматом
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
В Белоруссии заявили о "любопытстве" соседей к ее воздушному пространству
Елена Драпеко
В Госдуме оценили идею о гендерно-нейтральных наградах на Берлинале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния