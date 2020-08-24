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Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО
Москва и Минск договорились о поставках в республику военной техники, рассказали в Минобороны Белоруссии. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:07
2020-08-24T19:26
арзамасский машиностроительный завод
концерн пво "алмаз-антей"
россия
ми-35м
бтр-82
министерство обороны белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> договорились о поставках в республику военной техники, рассказали в <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/">Минобороны Белоруссии</a></u>."Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов <u><a href="http://ria.ru/product_BTR-82/">БТР-82А</a></u> производства ПАО "<u><a href="http://ria.ru/organization_Arzamasskijj_mashinostroitelnyjj_zavod/">Арзамасский машиностроительный завод</a></u>"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов <u><a href="http://ria.ru/product_Mi-35M/">Ми-35М</a></u>", - говорится в сообщении.Это решение было принято после того, как делегация республики во главе с замминистра обороны Сергеем Симоненко изучила передовые технологии и новейшие образцы вооружения в рамках форума "Армия-2020". Также белорусские представители встретились с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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арзамасский машиностроительный завод, концерн пво "алмаз-антей", россия, ми-35м, бтр-82, министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

17:07 24.08.2020 (обновлено: 19:26 24.08.2020)
59961
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Москва и Минск договорились о поставках в республику военной техники, рассказали в Минобороны Белоруссии.
"Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", - говорится в сообщении.
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