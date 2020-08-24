https://ria.ru/20200824/armiya-1576252819.html

Белоруссия договорилась с Россией о поставках систем ПВО

Москва и Минск договорились о поставках в республику военной техники, рассказали в Минобороны Белоруссии. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:07

2020-08-24T17:07

2020-08-24T19:26

арзамасский машиностроительный завод

концерн пво "алмаз-антей"

россия

ми-35м

бтр-82

министерство обороны белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> договорились о поставках в республику военной техники, рассказали в <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/">Минобороны Белоруссии</a></u>."Подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов <u><a href="http://ria.ru/product_BTR-82/">БТР-82А</a></u> производства ПАО "<u><a href="http://ria.ru/organization_Arzamasskijj_mashinostroitelnyjj_zavod/">Арзамасский машиностроительный завод</a></u>"; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов <u><a href="http://ria.ru/product_Mi-35M/">Ми-35М</a></u>", - говорится в сообщении.Это решение было принято после того, как делегация республики во главе с замминистра обороны Сергеем Симоненко изучила передовые технологии и новейшие образцы вооружения в рамках форума "Армия-2020". Также белорусские представители встретились с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575983642.html

https://ria.ru/20200120/1563613736.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арзамасский машиностроительный завод, концерн пво "алмаз-антей", россия, ми-35м, бтр-82, министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире