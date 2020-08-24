https://ria.ru/20200824/armiya-1576238746.html

Истребитель пятого поколения отрабатывает полеты в беспилотном режиме

Истребитель пятого поколения Су-57 и ряд других боевых самолетов в рамках испытаний отрабатывают беспилотный режим, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:51

2020-08-24T13:51

2020-08-24T13:51

новое оружие россии

су-57

воздушно-космические силы россии

т-50

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Истребитель пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a> и ряд других боевых самолетов в рамках испытаний отрабатывают беспилотный режим, сообщил гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a>."Если не уходить в детали, то я могу сказать, что мы действительно варианты беспилотного управления отрабатываем на многих комплексах, и, конечно, на нашем комплексе Су-57 такая работа тоже ведется", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2020824130-bo8gX.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>".По его словам, в настоящее время на 10 машинах выполнено более 4000 полетов. "Наша задача - начать серийные поставки в интересах <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>", - добавил глава ОАК.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название <a href="http://ria.ru/product_T-50/" target="_blank" data-auto="true">Т-50</a>) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив.После инцидента Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказывал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета. Позднее глава госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> сообщал, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.

https://ria.ru/20200705/1573855201.html

https://ria.ru/20200331/1569378996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, воздушно-космические силы россии, т-50, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность