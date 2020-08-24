https://ria.ru/20200824/armiya-1576236889.html
Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил вдвое больше ракет
Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, впервые взлетевший накануне, вместо четырех крылатых ракет может нести восемь, сообщил в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:16
2020-08-24T13:16
2020-08-24T14:18
новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
ту-95мс
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец <a href="http://ria.ru/product_Tu-95MS/" target="_blank" data-auto="true">Ту-95МС</a>М, впервые взлетевший накануне, вместо четырех крылатых ракет может нести восемь, сообщил в понедельник генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a>.По его словам, новое бортовое оборудование, новый локатор делают из этого самолета "достаточно грозное оружие".
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
7
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "армия — 2020", ту-95мс, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , безопасность