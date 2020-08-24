https://ria.ru/20200824/armiya-1576227522.html

В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту

В России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник, заявил журналистам в понедельник в ходе форума "Армия-2020" РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:29

2020-08-24T11:29

2020-08-24T11:29

новое оружие россии

россия

форум "армия — 2020"

сплав (нпо)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020690_0:201:1919:1280_1400x0_80_0_0_1e3fd78886d4658dbfc5b9a00fb3d3b5.jpg

<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> В России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник, заявил журналистам в понедельник в ходе <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форума "Армия-2020"</a> гендиректор <a href="https://ria.ru/organization_Splav_nauchno_proizvodstvennoe_obedinenie" target="_blank">НПО "Сплав"</a> Александр Смирнов."Такая работа идет. Есть еще определенные технические трудности, но я уверен, что мы их точно преодолеем. У нас идут натурные испытания", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов."Если свои элементы мы научили функционировать в таких жестких условиях, то беспилотник - нежное создание, которое нужно очень аккуратно распаковывать в полете", - подчеркнул глава "Сплава".

https://ria.ru/20200824/armiya-1576227147.html

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", сплав (нпо), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность