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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/armiya-1576227522.html
В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
В России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник, заявил журналистам в понедельник в ходе форума "Армия-2020" РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:29
2020-08-24T11:29
новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
сплав (нпо)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> В России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник, заявил журналистам в понедельник в ходе <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форума "Армия-2020"</a> гендиректор <a href="https://ria.ru/organization_Splav_nauchno_proizvodstvennoe_obedinenie" target="_blank">НПО "Сплав"</a> Александр Смирнов."Такая работа идет. Есть еще определенные технические трудности, но я уверен, что мы их точно преодолеем. У нас идут натурные испытания", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов."Если свои элементы мы научили функционировать в таких жестких условиях, то беспилотник - нежное создание, которое нужно очень аккуратно распаковывать в полете", - подчеркнул глава "Сплава".
https://ria.ru/20200824/armiya-1576227147.html
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россия, форум "армия — 2020", сплав (нпо), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту

11:29 24.08.2020
274
© Фото : Форум "Армия-2020"Форум "Армия-2020"
Форум Армия-2020
© Фото : Форум "Армия-2020"
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. В России начались испытания снаряда для реактивной системы залпового огня, запускающего беспилотник, заявил журналистам в понедельник в ходе форума "Армия-2020" гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов.
"Такая работа идет. Есть еще определенные технические трудности, но я уверен, что мы их точно преодолеем. У нас идут натурные испытания", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
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По его словам, трудность проекта в том, что при раскрытии снаряда, запущенного на дальнее расстояние, при большой скорости образуется "очень серьезное возмущение" для выпускаемых из него элементов.
"Если свои элементы мы научили функционировать в таких жестких условиях, то беспилотник - нежное создание, которое нужно очень аккуратно распаковывать в полете", - подчеркнул глава "Сплава".
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Новое оружие РоссииРоссияФорум "Армия — 2020"Сплав (НПО)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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